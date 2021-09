La cadena Only YOU Hotel aterriza en Valencia con su primer cinco estrellas

Tras muchos años afincados en Madrid desde su primera apertura, la cadena Only YOU Hotels comienza septiembre con fuerza y desembarca en la ciudad de Valencia para abrir las puertas de Only YOU Hotel Valencia, su primer cinco estrellas, un hotel ubicado en el centro histórico de la capital del Turia (en el número 5 de la Plaza de Rodrigo Botet) y que ocupa el edificio del alojamiento más emblemático de la ciudad durante décadas, el antiguo Hotel Astoria Palace.

El recién estrenado nuevo alojamiento –que abrió sus puertas el pasado miércoles día 1– cuenta con 191 habitaciones y numerosos espacios comunes, abiertos también a público no alojado, en los que la gastronomía, el ocio, las flores o la moda se convierten en algunos de los grandes protagonistas del lugar, creando una atmósfera de lo más apetecible y acogedor.

El hotel, decorado por el reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán, se inspira en el Mediterráneo y posee rincones con colores y texturas que logran transportar al visitante a orillas del mar. Un diseño contemporáneo, desenfadado y ecléctico acompañado por el verde de la vegetación presente a lo largo y ancho del alojamiento. Entre su multitud de detalles, su planta principal cuenta con una recepción-coctelería, un novedoso concepto en el que el alojado puede disfrutar de una original propuesta de coctelería mientras realiza el check-in, una amplia zona de restauración con terraza, una floristería y hasta una sastrería. Por su parte, las habitaciones, distribuidas en un total de ocho plantas, inspiradas en el estilo local de la ciudad, frescas, elegantes y atemporales, consiguen crear una atmósfera perfecta donde el viajero puede sentirse como en casa para disfrutar en primera persona del estilo de vida mediterráneo y el encanto de Valencia.

La última planta del hotel, la novena, presume de tener el espacio gastronómico El Mirador, dirigido por el chef José María Climente. Se trata de una arrocería gastronómica con vistas 360 grados a la ciudad, con materia prima de calidad y con producto de cercanía y km0. El principal protagonista es el arroz, aunque cada domingo se transformará con su innovador concepto de «brunch».

En el área del lobby desembarca el restaurante Salvaje, un concepto que muestra la cara más desenfadada de la cocina japonesa, mientras que esta zona se convertirá en un punto de encuentro en el que disfrutar del clásico «Esmorçaret» valenciano, de una interesante propuesta de coctelería diseñada por Iván Talens y de una cuidada carta.