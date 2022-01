Restaurantes de renombre, películas, pintores... será que Pedraza no tiene chicha

A las afueras de Pedraza, entrando a la localidad por la SG-V-2316 que viene de Rades de Abajo, a la derecha, del color del barro viejo, unos edificios en ruinas llaman la atención del copiloto. El conductor andará atento a la carretera o como mínimo contemplando Pedraza propiamente dicha, situada directamente encima del asfalto, esperando con placitas de piedra y como un pueblo flotante sobre los estrechos desfiladeros. El plato de hoy está servido. Es Pedraza. No lleva picante pero entra fuerte, ya lo garantizo..

Pedraza hoy

Al lío. Pedraza es hoy un destino excelente para el turismo de interior y está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Según el censo de 2018 viven allí 359 personas, que tampoco es nada, pero no se acercan a los 14 millones de habitantes de Tokio y su industria no participa en un complejísimo sistema que mueve decenas de economías a escala global. Pedraza es más sencilla. Más liviana. Por eso será que levitaba por encima de la carretera. Que, hablando de levitar, es habitual encontrar buitres leonados sobrevolando el Arroyo del Encinarejo a media tarde, con los picos ganchudos acezantes (el mejor lugar para observarlos está junto a la explanada del Castillo de Pedraza), mientras se ven como puntitos desde el coche. ¿Es un águila?, nos preguntamos metiendo la cuarta marcha. ¿Un avión?

Es Pedraza. Aquí tenemos dramas de todo tipo. Desde leyendas donde los espíritus de dos enamorados todavía pululan las murallas de la localidad, hasta culebrones más recientes como las escenas de la sexta edición de Masterchef Celebrity, cuando los aspirantes del programa se dejaron caer por Pedraza con el fin de “hacerle la pelota” a Samantha Vallejo-Nájera. Todo porque a Samantha le apasiona esta localidad, tanto que su delicioso restaurante Casa Taberna está emplazado precisamente aquí, y aquí es adonde tendríamos que venir si queremos disfrutar de una deliciosa cocina a la brasa influenciada por la tradición castellana (y con una calidad-precio más que razonable).

Las hoces del río Duratón solo están a media hora de Pedraza y su visita es más que recomendable. FOTO: Jose Miguel S dreamstime

Pero no todo es comer y engancharnos a las emociones. El mundo se convertiría en un caos muy goloso. Actualmente sobran las actividades que disfrutan los domingueros profesionales, esos que poseen todo el equipo que Decathlon ha ido lanzando durante los últimos 10 años en la sección de senderismo. Si eres de esos, del tipo de persona que recorre decenas de kilómetros de campo abierto con la mochila de Arpenaz amarrada como un torniquete, la camiseta térmica en promoción del día del padre de 2015 y que te regalaste a ti mismo porque tu hijo es un pelma, aquellas botas de gore-tex que te vendieron como “impermeables” y que no devolviste a la tienda porque te dio pereza, etc., en ese caso, uno de los mejores lugares para que desgastes todo tu fabuloso equipo son Pedraza y sus alrededores. Aquí tienes, entre otras delicias de la Naturaleza:

La Ruta de la Dehesilla Vieja a La Velilla (11 kilómetros).

La Ruta Pedraza - Mirador de la Velilla - Mirador de las Tongueras (7,8 kilómetros).

El Sendero de Orejanilla (5,2 kilómetros).

Cualquiera de las rutas 6 rutas disponibles en las hoces del río Duratón (un poco más alejadas de Pedraza pero de una belleza natural inolvidable).

Así finiquitamos el plan ideal en Pedraza: paseíto al aire libre por la mañana, merecidísimo almuerzo en Casa Taberna (o cualquiera de los suculentos restaurantes de la localidad, tales y como El Soportal o La Olma de Pedraza) y paseo por las calles de Pedraza para hacer la digestión o que le baje la cogorza al cuñado. Si a las seis y media se hace de noche en esta época del año, así de fácil hemos completado el día.

¿Qué ver en Pedraza?

Plaza Mayor de Pedraza, Segovia FOTO: Civitatis Shutterstock

Una vez hemos delimitado más o menos nuestro plan en Pedraza, y sabemos dónde comer, por dónde pasear y los horarios de cada actividad, entonces entra en acción la pregunta más importante en un artículo de viajes: ¿y por qué iba nadie a visitar Pedraza? Y la siguiente: ¿qué puedo ver allí?

El lector también puede hacerse estas preguntas e incluso exigirme a mí que las conteste. Imagínese que le mando de visita a Pedraza y que, donde el lector imaginaba un lugar hermosísimo de cuento de película de obra de teatro, se encuentra con un puñetero páramo. Pero ya le garantizo (lleva puesto el sello de calidad de Alfonso Masoliver) que Pedraza es un lugar hermosísimo de cuento de película de obra de teatro y de miniserie de HBO si hace falta. Por eso se han grabado aquí más de 25 películas (entre las que destacan Así en el cielo como en la tierra y Los tres mosqueteros de 1973) y siete series (30 monedas, Isabel y Águila Roja, entre otras). Casi nada.

Ya con esto se convierte en un destino indispensable para los cinéfilos. ¡Qué divertido se nos hace cada vez que paseamos por una localidad española y descubrimos el encuadre exacto de nuestra serie favorita! ¡Qué gracioso cuando Fulano finge que es Patrick Criado a la carrera por Pedraza y todos nos damos cuenta por primera vez de lo feo que es Fulano, al compararle con el actor!

Castillo de Pedraza. FOTO: juan carlos hernandez dreamstime

Para los amantes de la pintura, este también es un destino especial. Resulta que el archiconocido Ignacio Zuloaga, cuyos retratos de un tremendo realismo realzaron la pintura europea del siglo pasado, mostró una devoción especial por Pedraza y adquirió la propiedad de su castillo en 1926. El Castillo de Pedraza pertenece hoy a sus herederos, pero siempre es posible una visita guiada por los jardines del recinto (recomiendo llamar con antelación para hacer una reserva) y por algunas estancias decoradas con obras originales del pintor guipuzcoano. Produce una placentera sensación esta visita que mezcla la historia del castillo con las obras de arte que parecen mirarnos fijamente y adivinar todas nuestras intenciones ocultas.

Aviso a navegantes: cuando aparques tu vehículo cerca del castillo, asegúrate de poner el freno de mano. Me comentaron que en los últimos años ya son dos coches que se han caído al foso y otros tres que se han precipitado por el barranco del arroyo del Encinarejo.

Así llegamos a la Historia. Los amantes de la Historia deben visitar Pedraza sin perder un segundo más. Solo así visitarán el castillo previamente mencionado y que hace cinco siglos sirvió como prisión temporal para los hijos de Francisco I de Francia, cuando fueron tomados como rehenes por el emperador Carlos I tras la batalla de Pavía. Solo así verán su puerta original y tachonada como dispuesta a cualquier ataque en cualquier momento. Solo así pasearán entre sus calles de piedra intacta y preciosa, donde podrán disfrazar sus ideas con los mismos pensamientos que un local del siglo X o XV o XIX. Y solo así conocerán una de las localidades españolas que más influyeron en el comercio de la lana merina durante la Baja Edad Media y los primeros años de la Edad Moderna. Casi nada. Será que Pedraza no tiene chicha.