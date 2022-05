La pandemia de la Covid-19 comienza a difuminarse en la memoria y eso, junto al incipiente verano que ya llama a nuestra puerta, no hace más que multiplicar las ganas de volver a viajar como antes. Puestos a elegir un destino, parece que este año la costa española volverá a convertirse en el lugar más demandado, aunque eso no significa hablar de aglomeraciones ni masificación. Al menos no en todos los rincones, pues la onubense Costa de la Luz presume de infinitas playas que garantizan la tranquilidad incluso en plena temporada alta, tal y como ocurre en Islantilla, uno de los destinos nacionales por excelencia gracias a sus playas de arena fina y dorada, sus cielos despejados y, sobre todo, sus temperaturas agradables.

Con las ganas a flor de piel y el destino ya elegido, cuando toca escoger alojamiento en Islantilla la decisión resulta muy sencilla, pues aquí la palma se la lleva, sin duda, Puerto Antilla Gran Hotel, un resort de cuatro estrellas que logra la fusión perfecta entre ubicación privilegiada, descanso completo, excelente gastronomía y entretenimiento garantizado.

La ubicación, el primer ingrediente de esta fórmula mágica que propone Islantilla Gran Hotel, resulta perfecta, pues el alojamiento se encuentra en primera línea de playa, con acceso directo al paseo marítimo y a apenas unos pasos del arenal, al que se accede por un cómodo caminito de madera.

Aunque la playa de Islantilla es una de las más espectaculares de la costa de Huelva, lo cierto es que el hotel cuenta con todo lo necesario para ni siquiera salir de él en todo el día, tal y como ocurre con sus cinco piscinas, cada una con sus propias características. Así, tanto grandes como pequeños encuentran su rincón favorito con el entretenimiento asegurado. En concreto, los niños pueden divertirse en el parque exterior o realizar actividades, manualidades y juegos en el miniclub bajo la supervisión de un equipo de monitores especializado y con la compañía de Pingo, la mascota del hotel, sin olvidar la minidisco. Y mientras tanto, los papás más activos pueden aprovechar su tiempo libre para practicar deporte en el gimnasio o en las pistas de pádel que se ubican en el jardín. Sin embargo, resulta obligado también aprovechar este refugio de tranquilidad, ya sea en alguna de las tumbonas junto a las piscinas o en los mil metros cuadrados del Prestige Club Sport Wellness & Spa, con un circuito de aguas terapéutico que incluye piscina climatizada, jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco, ducha de cubo, ducha nebulizada, ducha corporal, ducha de aromaterapia y cromoterapia, fuente de hielo y pediluvio. Poco más se puede pedir.

Puerto Antilla gran hotel FOTO: La Razón La Razón

El último ingrediente que pone la guinda en este apetecible pastel con forma de resort es la gastronomía, ya que en Puerto Antilla Gran Hotel la cocina es uno de sus platos fuertes gracias a una excelente materia prima como principal seña de identidad. Para algo más informal es posible disfrutar de los mejores manjares de la provincia de Huelva en el bufé Los Porches, recién reformado, mientras que para una velada más especial resulta una delicia decantarse por el restaurante a la carta El mirador de Puerto Antilla, situado en el jardín y con vistas a la playa de Islantilla y al océano Atlántico.

Un paraíso de jardines inspiradores

►Si hay algo que convierte a Puerto Antilla Gran Hotel en un refugio único en la costa de Huelva son sus espaciosas zonas ajardinadas que invitan a desconectar del mundanal ruido sin prisas ni preocupaciones. A ello se suma, además, un gran equipo de profesionales que agasajan al huésped con una sincera sonrisa y un servicio impecable, cuidando hasta el más mínimo detalle. Ahí es donde reside el verdadero sentido del lujo y de la exclusividad.