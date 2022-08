Miami, mucho más que sol y playa

«Miami es uno de los grandes crisoles de las culturas en el mundo», así definió David Caruso, conocido actor de cine, Miami, una de las ciudades que forman parte del condado de Miami-Dade, perteneciente a su vez al estado de Florida, y, sin duda, uno de los territorios más atractivos de Estados Unidos para todo viajero que se precie. Un lugar lleno de vida y movimiento que se caracteriza por sus hermosas playas de arena blanca y paisajes paradisiacos, así como por su multiculturalidad: restaurantes con sabores de todo el mundo, gente llegada de diferentes partes del globo y su música de muy variado estilo son parte de la esencia de este condado, y muy especialmente de sus dos lugares más míticos: su capital, Miami, y Miami Beach.

En un artículo de viajes sobre Miami, resulta imposible no comenzar por la que es su zona más conocida: la ciudad de Miami Beach, donde van los turistas en busca de diversión, sol y playa. Está unida a la zona continental por cinco carreteras y está formada por tres barrios principales: South Beach, Mid Beach y North Beach. Empezaremos por el más célebre, South Beach, que recibe cada año a miles de viajeros que quieren disfrutar de sus fiestas nocturnas y de la inmensidad de sus playas. Uno de sus atractivos más reseñables es el Ocean Drive, donde podrás ver hasta 800 edificios art déco construidos entre 1930 y 1940, pasear por la arena blanca de la orilla de la playa y tomar algo en los mejores restaurantes y bares de Miami Beach. Perpendicular a este paseo marítimo encontrarás España Way, en cuya calle hay galerías de arte, tiendas originales y decenas de restaurantes españoles, italianos, franceses o mexicanos. También es muy recomendable, si lo que se quiere es un agradable paseo, recorrer Lincoln Road, una de las pocas calles peatonales de Miami, lo que la hace idónea para caminar tranquilamente entre sus palmeras, irse de compras o disfrutar de un cóctel en alguna de las terrazas. En el ámbito cultural, destacamos algunos de sus museos: el Wolfsonian, el Bass Museum of Art y el Holocaust Memorial.

Dejamos atrás South Beach para conocer North Beach, una parte quizá más desconocida de Miami Beach, pero igualmente recomendable de visitar. Por supuesto, aquí también destacan playas de arena fina y aguas cristalinas, como es el caso de Haulover Beach Park. Cabe mencionar que en estas playas hay más olas, por lo que un atractivo añadido es practicar surf o ver hacerlo a los surfistas profesionales que llegan de diferentes partes del mundo a hacerlo.

Descubriendo la capital, la ciudad de Miami

Habiendo visto ya lo más famoso y reconocible, Miami Beach, toca ahora acercarse a la propia capital de Miami-Dade, dentro de la cual cabe destacar su oferta cultural, en la que juegan un papel importante el Museo Histórico del Sur de Florida —un museo didáctico que enseña de una forma muy amena y agradable la historia de Miami— y el Pérez Art Museum Miami (PAMM) —conocido antes como Museo de Arte de Miami, cuenta con más de 1.800 obras centradas en el arte occidental de los siglos XX y XXI—.

Tras conocer estos interesantes museos, una opción muy apetecible es ir a Bayside Marketplace, un enorme centro comercial con más de 150 tiendas de ropa y artesanía, restaurantes y terrazas con vistas privilegiadas del puerto deportivo; su magnífica ubicación, al lado del mar, convierte la visita a este centro comercial en un recuerdo memorable. En este mismo lugar, también se puede disfrutar de un agradable paseo y degustar una exquisita experiencia gastronómica, así como de conciertos —todas las tardes— y de fuegos artificiales algunos días.

Otra experiencia muy recomendable es visitar la Bahía Vizcaína, que se encuentra entre la ciudad de Miami, Miami Beach y los Cayos Altos. Para conocer esta bonita zona se puede coger un barco, rodeando las islas artificiales —Star Island, Hibiscus Island y Palm Island son las más famosas—, lo que supone un inolvidable trayecto gracias al paisaje de alrededor y a las curiosidades que los guías cuentan sobre los famosos que viven o han vivido en las mansiones que forman parte ya del paisaje de las mencionadas islas.

Planes imprescindibles para disfrutar de toda la esencia de Miami

El Parque Nacional de los Everglades invita a la aventura en familia FOTO: Dreamstime

Si después de visitar las playas, los museos mencionados, las tiendas y los restaurantes de las zonas antes citadas, quieres disfrutar de otras experiencias, te recomendamos visitar el Zoo de Miami, con más de 100 hectáreas de bosques y praderas en las que hay más de 800 especies exóticas —elefantes y leones africanos, tigres de bengala, osos del Himalaya, canguros y muchos más esperan al visitante—; también cuenta con una granja donde se puede acariciar y dar de comer a los animales. Los amantes de la naturaleza tampoco pueden irse de Miami sin visitar antes el Parque Nacional de los Everglades, que ocupa más de 6.000 km2 y tiene la mayor biodiversidad del país, lo que le ha valido ser declarado Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad y Humedal de Interés Natural. Los amantes de los espacios naturales también tienen una visita ineludible en el Jungle Island, situado en Watson Island, entre Miami Beach y el centro de la ciudad, y que es perfecto para ir en familia; allí se pueden ver más de 400 animales de todo el mundo, incluyendo especies tan exóticas como el ligre Hércules, el felino más grande del mundo, caimanes y pingüinos americanos. El Miami Seaquarium, el acuario más grande de todo Estados Unidos, es otra parada muy recomendable si se va en familia, puesto que, además de albergar cientos de tipos de peces, tortugas marinas, tiburones y reptiles, pueden verse diferentes espectáculos marítimos.

Como decíamos al principio, Miami es un territorio que destaca por su multiculturalidad, y otra muestra de ello es Little Havana, reflejo de la importancia de la comunidad cubana en Miami, en el que el ambiente y la cultura caribeña son indiscutibles protagonistas. Además, el último viernes de cada mes se celebran los Viernes Culturales, una gran fiesta que llena las calles de música, baile, puestos de comida y todo tipo de espectáculos.

Después de todo este recorrido por algunos de los «imprescindibles» de las dos ciudades turísticas más importantes del condado de Miami-Dade, queda claro que Miami tiene mucho más que ofrecer al turista que playas y diversión plasmada en fiestas nocturnas, tiene también cultura, naturaleza, arte y diversidad multicultural, lo que hace de este destino uno perfecto para viajeros de todo tipo de perfil, eso sí, hay que ir con ganas de querer disfrutar al máximo de experiencias únicas e inolvidables en un entorno paradisiaco y de ensueño.