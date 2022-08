Con la llegada del verano Higuerón Hotel 5* Curio Collection by Hilton lanza su campaña All You Wish is Higuerón, acompañada del hashtag #allyouwishishigueron, con la que busca reforzar su posicionamiento como hotel- destino que brinda experiencias memorables y enriquecedoras para los que eligen el resort. El objetivo es lograr que el cliente sienta que en Higuerón sus deseos se cumplen. Sin olvidar los atributos que hacen único al alojamiento, como la privacidad y la excelencia en cada detalle.

A tan solo 15 minutos de las ciudades de Málaga y Marbella, el hotel está rodeado por las montañas de Fuengirola y Benalmádena. Con sus codiciadas vistas al Mediterráneo, Higuerón Hotel es un auténtico oasis en la Costa del Sol. Para aquellos que eligen el complejo como destino, el hotel les propone una estancia inolvidable, donde el único plan es deleitarse a través de los sabores, el diseño, el arte y las instalaciones que conforman el resort: Higuerón Sport Club, Higuerón Spa y The Beach Club Higuerón.

El culto al gusto es uno de los pilares del hotel, donde encontramos una amplia variedad de restaurantes en los que el sabor, el producto local y la calidad son un requisito indispensable en cada una de sus cocinas. Entre ellos, destacan Chupadeo y MED, donde es posible disfrutar de la mejor cocina andaluza y mediterránea; o si preferimos un aperitivo más relajado, el restaurante de Infinity Pool, Austin Cocktail Bar o La Higuerita Sport Lounge siempre son una excelente opción para visitar.

Hotel Higueron en Marbella FOTO: GURU 360

Para quienes deseen explorar la alta gastronomía, encontramos Sollo, el único restaurante Estrella Michelín y Estrella Verde de Málaga basado en la acuaponía y bajo la dirección del reconocido «chef del mar», Diego Gallegos, que también cuenta con su propio bistró Arara.

A pocos minutos del complejo, The Beach Club Higuerón ofrece dos fabulosas propuestas gastronómicas diferenciadas: The Beach, que se encuentra a pie de playa y donde uno puede deleitarse de la mejor cocina mediterránea; y The Japo, asesorado por Carlos Navarro, uno de los chefs internacionales más reputados en cocina japonesa.

The Beach Club es ideal para vivir el verano en primera línea de playa. Su ambiente chill, sus sesiones de música en directo y su exclusivo servicio de yates para quienes busquen evadirse por completo en las aguas azules e infinitas del mediterráneo lo convierten en el lugar más deseado por muchos de los clientes.

Y para cuidar el cuerpo y la mente, nada mejor que realizar los completos circuitos y los exclusivos tratamientos de belleza de Higuerón Spa, de la mano de los mejores profesionales. Este servicio, junto al reconocido Sport Club de Higuerón, equipado con la última tecnología, hace del hotel el emplazamiento perfecto para este verano en plena Costa del Sol.