Los artículos que puedes solicitar gratis en el avión si viajas en clase económica

Muchos pasajeros piensan que los obsequios a bordo están reservados para quienes viajan en primera clase o business. Sin embargo, en clase económica también existen detalles que pueden mejorar la experiencia de vuelo. Aunque no siempre están a la vista, basta con solicitarlos al personal de cabina para poder disfrutarlos.

Más allá de la comida incluida en trayectos largos (cuya calidad y sabor varía según la aerolínea), los viajeros tienen acceso a ciertos artículos básicos pensados para hacer el viaje más cómodo y llevadero. Dependerá de la compañía, pero la mayoría de aerolíneas tradicionales —exceptuando algunas low cost— cuentan con estos servicios gratuitos.

Auriculares para el entretenimiento a bordo

En los aviones equipados con pantallas individuales, es habitual que puedas pedir auriculares con cable para ver películas, escuchar música o seguir el sistema de entretenimiento. Aunque en algunos casos se recogen al final del vuelo, muchas veces puedes quedártelos sin problema.

Con la modernización de los sistemas, cada vez más aerolíneas ofrecen la posibilidad de conectar tus propios auriculares Bluetooth, lo que reduce el uso de los clásicos cascos desechables.

Accesorios para mayor comodidad

En vuelos de larga distancia, los pasajeros de clase económica suelen encontrar una manta y una almohada en sus asientos. Estos artículos ayudan a sobrellevar la temperatura de la cabina, que puede sentirse más fría después de varias horas.

Algunas compañías también ofrecen antifaces para dormir y tapones para los oídos, ya sea colocados directamente en los asientos o disponibles bajo petición.

Snacks, bebidas y comidas incluidas

En aerolíneas tradicionales, pedir agua, café, refrescos o zumos es gratuito. Puedes solicitarlos durante el servicio de carrito o acercarte a las zonas comunes del avión.

En trayectos largos, lo normal es que se sirvan una o dos bandejas de comida incluidas en el precio del billete. En vuelos más cortos, aunque no siempre hay servicio de comidas, sí suele haber algún snack dulce o salado. Eso sí, en aerolíneas low cost este tipo de servicios suelen ser de pago, incluso el agua.

Kits de higiene y neceseres básicos

En vuelos intercontinentales, algunas compañías entregan kits dentales con cepillo y pasta de dientes en tamaño mini. Son muy útiles después de comer o antes de descansar un rato.

Dependiendo de la aerolínea, también se pueden recibir pequeños neceseres con artículos sencillos como calcetines, un peine, bastoncillos o toallitas refrescantes. Aunque no tan completos como los de business, aportan un plus de confort durante el viaje.

Detalles para los niños

Las familias que viajan con niños también pueden solicitar kits especiales con juegos, libretas para colorear, rompecabezas o pequeños juguetes. Este detalle no solo entretiene a los más pequeños, sino que convierte el vuelo en una experiencia más llevadera.