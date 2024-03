Bogotá: sorbos de cultura, historia y buen café

Es casi seguro que todo viajero que se precie tiene preparado ya, en pleno marzo, una lista de destinos obligados para visitar este 2024. Bien, pues la propuesta de hoy, Bogotá, debería de estar en ese ránking de lugares a los que viajar. No en vano, hace apenas dos meses que esta bonita ciudad ha sido elegida por los prestigiosos premios «Best of the Best de los Travelers' Choice» de TripAdvisor como el sexto mejor destino turístico del mundo. Y teniendo en cuenta que TripAdvisor es un referente en el que confían viajeros de todo el mundo, ¡sin duda hay que poner rumbo a Bogotá cuanto antes!

La lista de lugares imprescindibles de Bogotá comienza en su casco histórico, en el famoso barrio de La Candelaria. Sus estrechas calles empedradas, llenas de coloridas casas coloniales, murales callejeros y encantadoras plazas lo definen. Destaca aquí la Plaza de Bolívar, el epicentro político y cultural de la ciudad. Declarada Monumento Nacional Colombiano, en ella sobresale la emblemática estatua de bronce de Simón Bolívar y la Catedral Primada del siglo XVI. También el Palacio Liévano y el Capitolio Nacional.

Cerca de la Plaza de Bolívar, se encuentran sitios de gran interés cultural e histórico, como la Iglesia-Museo de Santa Clara, el Observatorio Astronómico y el Museo de Oro. Es inexcusable para los amantes del arte no hacer una parada en este último, ya que está catalogado como uno de los mejores museos de historia del planeta. Cuenta con 34 mil piezas de oro, todas de una belleza inigualable y de un valor histórico único. Culturas indígenas como la muisca y la tairona las utilizaban en sus vidas cotidianas y en rituales sagrados en siglos pasados.

Otro cautivador barrio es el de Usaquén, en el pasado un antiguo pueblo a las afueras de Bogotá, hoy día un distrito de estilo colonial. Señorial y tranquilo, alberga numerosos restaurantes en los que probar la deliciosa gastronomía bogotana (el ajiaco, la bandeja paisa, las arepas y el postre de nata son algunos de los platos más típicos). Mención especial en este barrio merece el célebre Mercado de las Pulgas, que se caracteriza por su gran oferta artesanal y su seductora atmósfera bohemia.

Por otro lado, uno de los «must» que ofrece esta atractiva ciudad es subir al Santuario de Monserrate, algo que se puede hacer en funicular, en teleférico o, al que le guste el senderismo, caminando. En cualquiera de los casos, bien merece la pena subir por la paz y tranquilidad que emana de su entorno natural y del propio lugar. Se sea o no creyente, únicamente por la panorámica que regala es una experiencia imperdible, y al que estas bonitas vistas le despierten el apetito fotográfico, su siguiente parada debería ser Torre Colpatria, un rascacielos situado en el barrio de Las Nieves con un espectacular mirador.

Barrio de Usaquén, Bogotá, Colombia Dreamstime

Y aquí un pequeño inciso para una de las costumbres colombianas por excelencia: beber café. Los más cafeteros encontrarán en el Café San Alberto, Catación Pública y la cafetería Tropicalia un auténtico paraíso. Con sus aromas cautivadores y sabores inigualables, estos establecimientos ofrecen una experiencia única para los que aprecien la calidad y la tradición detrás de cada taza de café colombiano.

Excursiones obligadas

Colombia es un país que, además de los grandes atractivos mencionados de Bogotá, tiene un encanto natural que hace aún más interesante visitar los alrededores de su capital, especialmente para los amantes de la naturaleza. Estas dos propuestas de excursión de aproximadamente una hora en coche desde Bogotá lo atestiguan.

La primera propuesta es uno de los lugares más hermosos del país: La Chorrera, la cascada más grande de toda Colombia. Para llegar hasta ella es necesario cruzar los Andes en una larga caminata por la indómita naturaleza de la selva bogotana, por lo que es fundamental contratar un guía privado o un tour para llegar hasta este espacio natural, uno de los más bellos que ofrece Colombia.

En la segunda excursión el protagonista es la impresionante Catedral de Sal de Zipaquirá, una joya del patrimonio del país. Está considerada, de hecho, como uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura colombiana, tanto es así que en un concurso en 2007 para elegir las 7 Maravillas de Colombia obtuvo la mayor votación. La obra de Roswell Garavito Pearl se encuentra a 180 metros bajo tierra en el interior de una mina de sal, dentro del Parque de la Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca.

Este emblemático y singular monumento abarca una superficie de diez hectáreas dividida en tres secciones principales. La primera presenta un largo túnel que marca un simbólico vía crucis con catorce estaciones, representando las etapas de Jesús hasta su muerte; todo ello rodeado de la atmósfera mística que crean las luces y las cruces talladas en sal. Destaca en la segunda sección la gran cúpula, que simboliza la unión entre la Tierra y el cielo, y ya en la tercera, la catedral propiamente dicha, dividida a su vez en tres naves. Su imagen, en particular la de su cruz, la más grande del mundo bajo la tierra, es impactante. Es un lugar obligado de ver al menos una vez en la vida.

Para finalizar esta aventura por este país latinoamericano, nada más acertado que estas palabras inolvidables del escritor Gabriel García Márquez: «Me han preguntado siempre cuál es la ciudad que más me ha impresionado en el mundo. Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo: “¡Bogotá!”». Es imposible no desear viajar cuanto antes a la capital colombiana, ¿verdad?