La Câbane, el icono azul y blanco de Marbella firmado por Dolce & Gabbana

En la Costa del Sol, hay muchos beach clubs, pero ninguno como La Câbane. El legendario espacio marbellí luce este verano una nueva vida gracias a la estética inconfundible de Dolce & Gabbana, que lo ha convertido en el primer club de playa de España decorado íntegramente por la firma italiana.

Lo primero que atrapa la mirada es su decoración monocromática en azul y blanco, inspirada en el estampado Blu Mediterraneo. Absolutamente todo responde a esta armonía cromática: las sombrillas, las hamacas, los textiles, la vajilla e incluso los detalles más pequeños. El efecto es hipnótico y elegante, una inmersión directa en el espíritu del Mediterráneo italiano con la Costa del Sol como telón de fondo.

Desde que abrió sus puertas en 1965, La Câbane ha sido sinónimo de lujo y exclusividad. En sus terrazas han coincidido realeza, estrellas de Hollywood y la jet set internacional. Hoy, bajo la dirección de Grupo Mosh y Grupo Dani García, el club sigue siendo referencia absoluta, combinando su herencia glamourosa con una visión contemporánea.

Terraza La Câbane Sandra R. Poveda

La propuesta gastronómica lleva la firma del chef marbellí Dani García, que ha diseñado un menú donde el producto local se interpreta con acento italiano. Entre las opciones más celebradas destacan la pizza y la pasta en todas sus variedades, auténticos imprescindibles para los amantes de la cocina mediterránea. Junto a ellos, platos como el Vitello tonnato, con atún y alcaparras, completan una carta pensada para disfrutarse en torno a la piscina más icónica de Marbella.

La experiencia se redondea con una cuidada selección de cócteles de autor, concebidos como pequeñas joyas líquidas. “Zafferano” —con tequila, azafrán, bergamota y cava— despliega un juego de aromas que evocan el verano italiano, mientras que “Picante Corallo”, con tequila, sandía, lima y un toque de chile, sorprende por su carácter vibrante.

Y aunque el azul y blanco dominan cada rincón, hay un espacio que rompe las reglas: el Dolci Room. En tonos rojizos y con estampados inspirados en el carretto siciliano, esta sala acoge una colección de postres artesanales que parecen salidos de un museo. Tartas, bombones y creaciones dulces reproducen algunos de los bolsos y piezas más icónicas de Dolce & Gabbana, convirtiendo el momento final de la comida en un espectáculo sensorial tanto para la vista como para el paladar.

Dolci Room de La Câbane Sandra R. Poveda

En su conjunto, La Câbane no es solo un beach club: es una inmersión estética y sensorial donde el azul y el blanco lo envuelven todo, donde cada detalle responde a un diseño pensado para transportar al visitante a la esencia del Mediterráneo. Un lugar donde lujo, gastronomía y estilo se dan la mano en una experiencia única frente al mar.