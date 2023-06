Coctelería en el cielo de Tenerife

Este verano nos invita a tocar un poco del cielo, ya que estamos a punto de subir al rooftop bar más imponente de Tenerife, dispuesta a mostrarnos la isla por todo lo alto en The 16th Sky Lounge Bar del Hard Rock Hotel Tenerife.

The 16th Sky Lounge Bar del Hard Rock Hotel Tenerife PR garage

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, la música, los cócteles y las ganas de vivir probablemente nos empujen a las islas, donde este tipo de terrazas se convertirán en los escenarios de nuestras memorias veraniegas. Las fabulosas vistas al océano Atlántico se mezclan con una decoración chic y minimalista, creando un ambiente elegante y sofisticado. Sea que nuestra escapada sea con amigos, familia o en pareja, un completo programa de entretenimiento se encargan de animar las veladas del Hard Rock Hotel Tenerife.

La comodidad de sus acabados nos transportaran a una experiencia de sensaciones, junto a una experiencia gastronomica y de cocktails y sobre todo música, ya que es lo que hace exitosa a la firma que la maneja. Aunque no esté en la guía de monumentos turísticos de la isla, nadie puede dejar la isla sin probar uno de los exquisitos cócteles de autor que ofrece The 16th. Su carta incluye una amplia variedad de espirituosos, aperitivos y hasta 17 referencias de Champagne. Con una temperatura perfecta, no hay nada mejor que brindar por esos momentos especiales con burbujas.

Y es que Tenerife es un destino donde la naturaleza desprende colores exuberantes, así, sus montañas y playas doradas se aprecian mejor en lo alto de una terraza. The 16th sky lounge bar está abierto a todos los que quieran disfrutarlo. Huéspedes y no huéspedes del hotel pueden subir escaleras al cielo y relajarse con una copa mientras contemplan un atardecer que les dejará sin aliento. Sin duda, un lugar donde el alma se pierde y encuentra su hogar.