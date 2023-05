Estancias como en casa, pero con los servicios de un cinco estrellas

Con el verano a la vuelta de la esquina, toca planificar las vacaciones y hay opciones para todos los gustos. Para los amantes del todo incluido, nada mejor que optar por un resort, mientras que aquellos que buscan más libertad pueden decantarse por un apartamento.

¿Y qué tal si sumamos ambas opciones? Pues es lo que propone, precisamente, Higuerón Rental, ya que permite a los viajeros encontrar todo lo que buscan en un lugar idílico como es la Costa del Sol a través de apartamentos en primera línea de playa, pero sin renunciar a los beneficios exclusivos y las comodidades propias de un hotel de cinco estrellas.

Benalmádena

En concreto, Higuerón Rental ofrece cómodos apartamentos de lujo y diseño en un lugar inmejorable frente a una de las playas más bonitas de la Costa del Sol, la playa de Carvajal de Benalmádena. Estas estancias son, debido a su ubicación, su equipamiento y su pertenencia a Higuerón Resort, una opción perfecta para los que quieren escaparse a la costa malagueña con mayor libertad.

Otra de las peculiaridades que caracteriza a este nuevo concepto de alojamiento es el diseño de los apartamentos, ya que presumen de una arquitectura moderna y funcional donde la luz natural invade todos los espacios. Además, se inspira en el mar y las olas en movimiento para el diseño de las sinuosas curvas de la cubierta que se refuerza con los colores y la composición de la fachada.

Los apartamentos cuentan con servicios exclusivos, amplia oferta de actividades y comodidades de un hotel 5*. Así, entre los servicios exclusivos destaca su gran apuesta gastronómica, con más de ocho restaurantes que llevan a los comensales a un viaje por todo el mundo: una comida en MED o en The Japo para los paladares más indulgentes, así como una cena premium en el restaurante Sollo, by chef Diego Gallegos, galardonado con una estrella Michelin y estrella Verde. Cerca del mar, el The Beach Club también abre sus puertas para los residentes de Rental, así como el servicio premium que ofrecen los yates de De Antonio Yatchs, aliados de Higuerón, para proporcionar esta experiencia única.

Descanso y club deportivo

El viajero que opte por estos nuevos apartamentos de alquiler también tiene a su disposición todos los servicios que incluye el espectacular spa de Higerón Resort, con profesionales especializados que garantizan el descanso. Y eso no es todo, ya que también está a su alcance la posibilidad de adentrarse en el club deportivo Higerón, líder a nivel nacional por sus instalaciones y servicios, así como la posibilidad de reservar en el gimnasio alguna de las innumerables actividades que ofrece.