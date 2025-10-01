La ginebra mexicana que conquista España con un ritual muy especial

La ginebra suele llevar sello europeo, pero esta vez la historia se escribe desde Ciudad de México. Allí nació en 2021 Condesa Gin, un proyecto creado por Hillhamn Salomé–primera mujer en dirigir una microdestilería en el país– junto a Jordi Nieto y Ben Brooksby. Su inspiración surge del barrio de la Condesa, con su aire bohemio y cosmopolita, y de los rituales ancestrales de las curanderas mexicanas, que se reflejan en cada destilado.

Las botellas guardan un carácter propio gracias a ingredientes como palo santo, salvia, jazmín, lavanda y azahar. Aromas y sabores que se entrelazan para ofrecer algo más que una bebida: un ritual líquido pensado para disfrutarse con calma.

De México al mundo

Lo que empezó en un alambique de apenas diez litros pronto dio el salto a coctelerías de referencia internacional como Hand Shake Speakeasy y Licorería Limantour en Ciudad de México, Drink Kong en Roma, KOL en Londres o Stravinsky’s Parfumerie en Barcelona.

Los reconocimientos no han tardado en llegar: “Mexican Spirit of the Year” en la London Spirits Competition 2025, medallas de oro en la San Francisco World Spirits Competition y presencia en más de diez países.

Cócteles Condesa Gin Condesa Gin

Así fue su debut en la capital

Para su estreno en España, la marca eligió el restaurante Ticuí, referente de la cocina mexicana contemporánea en Madrid. La cita, celebrada el pasado jueves, se llenó de luz tenue, humo de palo santo y música en vinilo, recreando la atmósfera del barrio que da nombre a la ginebra.

Las brand ambassadors Tania Shamshur y Anny Barrera guiaron a los invitados con cócteles creados para la ocasión, mientras el chef Enrique Casarrubias (restaurante Oxte, París, con estrella Michelin) diseñó un menú que unió sabores de México y España.

Entre los maridajes más celebrados estuvieron el buñuelo con gamba blanca y caviar hédoné, acompañado del cóctel Amethyst Garden (Condesa Gin Xoconostle, flor de azahar, manzanilla, limón y jazmín), y un lomo bajo gallego en mole OXTE, servido junto al COCO-VANDA (Condesa Gin Clásica, coco, lavanda, limón y tónica).

Gastronomía debut Condesa Gin en Madrid Condesa Gin

Mucho más que una copa

Condesa Gin demuestra que la coctelería mexicana tiene mucho que aportar al mundo. Su propuesta combina tradición, creatividad y compromiso con la naturaleza, reivindicando a Ciudad de México como un nuevo referente internacional en el arte de los destilados. Sin duda, es mucho más que una bebida; es un ritual contemporáneo que conecta con una ciudad que nunca deja de reinventarse.