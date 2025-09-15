Glow, el spa hotelero que honra a las hierbas del mundo

En el mapa, Isla Mauricio aparece como un diminuto punto en medio del océano Índico. Sin embargo, al poner un pie en sus arenas blancas, el viajero descubre un universo entero de paisajes, tradiciones y hospitalidad. Un lugar donde la diversidad cultural es el alma de la isla.

En este enclave privilegiado, la firma hotelera Sunlife ha construido un modelo de lujo que abraza el día a día bajo el concepto «slow life», promueve el bienestar de las personas y el cuidado del entorno. Equilibrio con el cual, hoteles como Long Beach y Sugar Beach, son referentes del turismo sostenible en la región.

Glow, Spa de bienestar en Isla Mauricio Sunlife

Herbolario de bienestar

Sunlife demuestra su capacidad para entrelazar sostenibilidad y bienestar al crear su propia marca de spa, Glow, concebida como un auténtico laboratorio wellness donde la naturaleza se convierte en tratamiento.

En Long Beach, Glow ostenta de un jardín de hierbas exóticas que parecen haber viajado desde todos los rincones del mundo hasta reunirse aquí. Los rituales se nutren de ingredientes nobles como el bálsamo de Perú, famoso por sus propiedades reparadoras, que acaricia la piel y restaura el cuerpo con la delicadeza de un secreto ancestral. No se trata de un masaje más, sino de una experiencia integral que revive mente, cuerpo y espíritu.

En Sugar Beach, la propuesta de bienestar se transforma en lujo puro: un espacio concebido como una burbuja íntima en la que cada huésped disfruta de un salón a medida, pensado para resaltar lo mejor de sí mismo. Dentro de una cápsula, junto al sonido del mar, los huéspedes descubren la belleza y la autenticidad isleña.

Otro punto fundamental de la marca es su forma de crear conciencia de forma entretenida entre sus huéspedes. Los hoteles ofrecen talleres de vidrio soplado y perfumería artesanal, que no solo entretienen, sino que dan valor al trabajo de artesanos locales y preservan los productos de las pequeñas comunidades.

Taller de vidrios en Sugar Beach Sunlife

Asimismo, Sunlife, invita a compartir, ya sea en actividades lúdicas como el Crazy Croquet o en experiencias gastronómicas de altura. Sus programas medioambientales han logrado avances tangibles, como la reducción en más de un 14 % del consumo de agua por estancia, la eliminación total de los plásticos de un solo uso o la implementación de un plan de eficiencia energética que recorre todas sus propiedades, ubicadas en la isla.

Crazy Roquet en Sugar Beach Sunlife

A estas cifras se suma una iniciativa ejemplar: el Marine Discovery Programme, con el que más de 5.000 visitantes han participado en la protección de la biodiversidad marina que rodea la isla. Porque en Mauricio, el mar no es un paisaje: es un ecosistema que da vida a toda la comunidad. La filosofía de la firma va más allá del dato técnico. Cada acción busca preservar el alma de la isla, esa armonía natural que enamora al viajero y que se convierte en el mejor legado para quienes lleguen después.