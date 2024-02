De Londres a Windsor, una ruta para seguir los pasos de la realeza británica

Imponente, deslumbrante, misteriosa, pero sobre todo histórica, así es Londres, una de las ciudades más influyentes del mundo. La apasionante cronología que envuelve a la capital inglesa, la convierte en el escenario perfecto para el drama y el descubrimiento, más allá de los atractivos comúnmente conocidos.

Para adentrarnos en esta nueva ruta londinense, el primer paso es abrir nuestros sentidos y explorar los pequeños detalles desde el centro de la ciudad. De esta manera, iniciaremos este itinerario en la Tower Bridge, una de las torres más icónicas de Londres por su grandeza y por el impresionante espectáculo que ostenta cada vez que se abre para dar paso a las embarcaciones. Tras recorrer este atractivo, ya sea por dentro o por fuera, nos asomamos a la antigua Londinium romana, una fascinante edificación a solo unos pasos de la torre que ha sido testigo de diferentes periodos que abarcan desde la época victoriana al advenimiento del Imperio Británico, la revolución industrial o la del epicentro financiero conocido como la City. Desde sus paredes nos transportaremos al pasado de forma cercana, al tiempo que lo contrastamos con la modernidad que la rodea.

Intuitivamente, seguiremos la corriente del río Támesis en dirección al London Eye para encontrarnos posteriormente con el Westminster Abbey, un testigo silencioso de los acontecimientos que han marcado a las islas británicas. Este lugar sagrado ha sido el escenario de coronaciones, bodas reales y funerales ilustres. Su formidable arquitectura gótica y su profundo significado histórico la convierten en la Meca de los viajeros curiosos. Para los amantes y seguidores de la realeza, ser parte de estos espacios despertarán en ellos una fascinación única al rodear rodear el Palacio de Kensington, hogar de la difunta princesa Diana y ventana al pasado monárquico de Gran Bretaña.

Visitas y vistas cautivadoras

Como todo un recorrido completo, nada sería lo mismo sin un lugar donde complacer al paladar. En Londres, la infinidad de restaurantes nos dejará vacilantes, sin embargo, si buscamos vivir una experiencia más completa, el restaurante Galvin at The Windows no nos dejará indiferentes con sus vistas panorámicas como el «skyline» de la ciudad y con sus excepcionales manjares.

Por su parte, a la hora del tradicional té inglés, en esta parte de la ciudad también encontraremos diversas opciones. Para quienes quieran llevarse consigo un pedazo de Londres, la tienda histórica Fortnum and Mason será una parada obligatoria, ya que es conocida por haber ha deleitado a los londinenses durante más de tres siglos. Alberga una variedad exquisita de tés, productos gourmet, dulces e incluso cestas de picnic listas para llevar como selectos obsequios.

Dejando el día atrás, los rumores de que la noche londinense es vibrante se entenderán mejor después de recorrer la variedad de clubs y bares de la ciudad. Pero, para quienes busquen disfrutar de la noche de una forma diferente, el espectáculo musical ABBA Voyage es una opción excelente. El concierto es un viaje atemporal de más de 40 años de música de la legendaria banda sueca, donde la nostalgia y la emoción llena el famoso O2 Arena.

Lujo y estancia de rey

En la bulliciosa ciudad de Londres, el hotel Meliá White House, situado cerca de Regent’s Park, es una excelente opción para descansar de un día de descubrimiento, cuenta con espacios únicos como el restaurante Arado de sabor mediterráneo o con el 35 Bar & Lounge, cuyo estilo está abierto todo el día al más puro estilo pub inglés. Así también, el hotel Shangri-La es una opción de más opulencia y elegancia, con vistas panorámicas del río Támesis y la ciudad.

Finalmente, a menos de una hora de distancia, encontraremos Windsor, una localidad encantadora que alberga el castillo de Windsor. Esta imponente fortaleza es la residencia oficial de fin de semana del rey y es el castillo habitado más antiguo del mundo.

Al recorrer sus salas y pasillos, nos deslumbramos con la grandeza y la opulencia de la residencia real más antigua y continua del mundo. Cada rincón del castillo cuenta un secreto de la monarquía británica, mientras que los exuberantes jardines y la vista panorámica del paisaje circundante hacen que la visita sea aún más entrañable. Para extender la experiencia, el hotel Fairmont Windsor Park, ofrece una estancia diferente con opciones relajantes como el spa o el campo de golf. Desde restaurantes de primer orden hasta los rincones más emblemáticos y representativos, convierten a Londres en una ciudad llena de vida y apasionantes historias.