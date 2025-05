Oporto: una ciudad que hechiza entre barricas

Oporto tiene algo que atrapa, y no resulta difícil explicar qué. Una vez que el visitante pone un pie en la ciudad por primera vez, es seducido por esa mezcla entre decadencia y romanticismo, entre lo melancólico y lo vibrante... Este destino se despliega sin artificios, con fachadas desconchadas que han visto pasar siglos y calles empinadas que obligan a caminar despacio, como si el ritmo lo marcara el propio empedrado. Ideal para una escapada breve, pero con suficiente fondo como para quedarse varios días sin agotarla.

El Duero es el eje. A un lado, el casco histórico, con sus casas de colores y ropa tendida al sol. Al otro, las bodegas centenarias de Vila Nova de Gaia, donde se guarda (y se bebe) el vino de Oporto desde hace generaciones. Aquí el tiempo no se mide por estaciones sino por añadas. Nombres como Kopke, fundado en 1638, siguen marcando el paso de una tradición que no necesita adornos. Una copa de tawny, una tarde cualquiera, y todo encaja.

Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel Minor Hotels

Últimamente, esa herencia vinícola ha encontrado nuevas formas de expresarse. La gastronomía local vive un momento dulce, con chefs que entienden el peso del territorio, pero no temen a la innovación. Uno de los proyectos más destacados está precisamente en una de esas antiguas bodegas: el restaurante 1638 Restaurant & Wine Bar, dentro del recién inaugurado Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel. Un lugar pensado para quienes no sólo viajan por placer, sino también por sabor.

Vistas desde la terraza del restaurante Boa Vista Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Menú con acento asturiano

El restaurante lleva la firma del chef asturiano Nacho Manzano, que suma tres estrellas Michelin entre los restaurantes que regenta en España. Aquí se ha propuesto reinterpretar los sabores del norte de Portugal con respeto a la tradición y libertad creativa. El resultado es una cocina elegante, sabrosa y sin artificios, donde conviven productos locales, técnicas refinadas y una carta de vinos que es una declaración de intenciones.

Chef Nacho Manzano Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

No faltan guiños a la historia de la bodega Kopke ni a las raíces del chef, pero lo que domina es una propuesta que emociona sin alardes. Una cocina honesta, serena, de esas que no necesitan alzar la voz para impresionar. En un espacio íntimo, con paredes de piedra, luz tenue y servicio atento pero relajado, la experiencia es casi meditativa. Comer aquí no es sólo un placer para el paladar, también lo es para la vista, el olfato y la memoria.

Gastronomía del restaurante de Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Y si el restaurante es el corazón, el Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel es el cuerpo. Recién estrenado, este cinco estrellas redefine la oferta de alojamiento de la ciudad. Levantado sobre la bodega más antigua de Oporto, conserva la esencia del lugar pero la viste de lujo contemporáneo. Sus 150 habitaciones (incluidas 10 suites) combinan materiales nobles, líneas limpias y detalles cuidados. Nada sobra. Todo tiene su porqué.

Las vistas desde las habitaciones superiores son una postal: el Duero, el casco antiguo, el Puente Don Luis I, los barcos rabelo cruzando el río. En los espacios comunes, el diseño convive con la historia. El hotel cuenta con dos restaurantes, tres bares (uno en la azotea, con panorámica incluida), dos piscinas, spa, gimnasio y hasta 9.000 metros cuadrados de jardines. Pero hay un elemento más que lo distingue: el arte.

Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel Guest Room Deluxe River View Room Gaia Hotel

Un establecimiento con mucho arte

Aquí, el arte no está para decorar. Es parte del relato. El hotel ha impregnado sus espacios con obras de la colección privada de Abanca, una de las más relevantes de la península ibérica. Esculturas, pinturas y piezas contemporáneas dialogan con la arquitectura, aportando identidad y una dimensión cultural que enriquece la experiencia.

Cada rincón respira una intención estética clara, fruto de una visión que trasciende lo funcional. No se trata de llenar paredes vacías, sino de generar una atmósfera. Desde los pasillos hasta el lobby, pasando por zonas comunes y algunas habitaciones, las obras de artistas portugueses, españoles y latinoamericanos invitan a detenerse, mirar, pensar. Un museo silencioso y vivo, donde el arte acompaña sin imponer.

Looby del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Espacios pensados para el bienestar

En el Tivoli Kopke Porto Gaia, el bienestar no es un añadido, sino parte esencial de la experiencia. Más que un spa, el hotel propone una pausa consciente: un tiempo para uno mismo, para reconectar al ritmo del Duero. Entre salas de tratamientos personalizados, una piscina interior con vistas al jardín y un circuito termal con sauna y baño de vapor, el cuerpo encuentra su refugio. Todo invita a bajar el ritmo, a escuchar el silencio y dejarse cuidar.

Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel Spa Indoor Swimming Pool With Jets Gaia Hotel

Quienes prefieren un momento de actividad pueden acudir al estudio Tivoli Shape, un gimnasio moderno, y una piscina exterior perfecta para nadar con calma o simplemente dejarse acariciar por el sol. También hay momentos de bienestar compartido: los más pequeños pueden disfrutar del spa en horarios específicos, siempre acompañados por un adulto.

Aquí, el bienestar no es una moda. Es una manera de estar, de habitar el espacio y el tiempo sin prisa. Una forma de lujo más íntima y, quizás, más necesaria.

Arte, historia y gastronomía van de la mano

La relación entre arte, historia y gastronomía convierte al Tivoli Kopke Porto Gaia en un lugar único. La bodega original, con visitas privadas, catas y experiencias sensoriales, añade otra capa al relato. Aquí se puede dormir donde antes envejecían barricas, caminar por pasillos que huelen a madera y dejarse llevar por un ritmo que no entiende de prisas.

Bodegas Kopke Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

A pocos pasos, la ribera de Gaia ofrece animación constante. Restaurantes, terrazas, barcos turísticos y pequeñas tiendas conviven con la vida local. Cruzando el puente, el centro de Oporto espera con su mezcla de azulejos, cafés antiguos y librerías centenarias. Pero también optarse por no hacer nada. Quedarse en el hotel, mirar el río, dejar pasar la tarde con un libro y una copa de vino.

Vista de Oporto desde Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Oporto, Patrimonio de la Humanidad desde 1996, no necesita hacer demasiado esfuerzo para enamorar. Su encanto va más allá de lo que se ve; está en lo que se intuye, en lo que se siente sin explicar. En su ritmo pausado, en su mezcla de pasado y presente, en esa forma tan suya de hacer que el tiempo se detenga. Y si, además, se duerme entre barricas, se come con estrella y se convive con arte de primer nivel, aún mejor...