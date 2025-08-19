Gastronómicas
Lumbre: brasas y esencia mediterránea en la nueva joya gastronómica de Ibiza
El chef Raúl Gutiérrez dirige el restaurante del BLESS Hotel Ibiza, convirtiendo el fuego en el hilo conductor de dos propuestas diferentes: una para el día y otra para la noche
Ibiza es mucho más que fiestas interminables, playas de ensueño o paseos en barco. La isla también late en torno a la mesa, con una cultura gastronómica cada vez más sólida gracias a proyectos como Lumbre, el restaurante de BLESS Hotel Ibiza, uno de sus nuevos referentes.
El hotel, situado en Cala Nova (Es Canar), es ya uno de los más concurridos y vibrantes de la isla. No se limita a ser un lugar para alojarse: ha sabido consolidarse como un destino sensorial en sí mismo, donde cada rincón invita a disfrutar. A su conocida terraza Epic Infinity Lounge, con cocina mexicana y vistas infinitas al mar, se suma ahora este nuevo templo del fuego que amplía su propuesta gastronómica con personalidad propia.
Lumbre nace como un homenaje al Mediterráneo a través de las brasas, el producto local y una cocina pensada para emocionar. Al frente de sus fogones está el chef Raúl Gutiérrez, que ha hecho del fuego su lenguaje.
Su carta se divide en dos mundos. De día, los sabores más puros: pescados frescos, carnes maduradas y mariscos de la zona.
Entre los imprescindibles destacan el lomo bajo al Josper, los carabineros braseados, el bogavante de Formentera y el ya icónico arroz Lumbre con trompetas de la muerte.
Por la noche, la propuesta se vuelve más íntima y cosmopolita, con guiños a cocinas como la japonesa o la latinoamericana. Platos como las croquetas de sobrasada ibicenca con queso fundido, las cigalas con sobrasada o la picaña de wagyu reflejan ese giro sin perder nunca el alma mediterránea.
El espacio refuerza la experiencia con una decoración cuidada y exquisita: materiales nobles, luz envolvente y un ambiente que conecta con la naturaleza de Cala Nova. Además, cuenta con dos zonas diferenciadas: un interior cálido y sofisticado, y una terraza abierta al mar que invita a prolongar la velada en un entorno único. Pero si hay algo que termina de aportar carácter a Lumbre es la impecable trato de su equipo, que convierte cada visita en algo más que una cena. Hay atención cercana, calidez y una forma de entender la mesa como un lugar de encuentro y disfrute.
Una cita con la música en directo
Además, el restaurante ha querido ser algo más que un espacio gastronómico. Cada viernes celebra Chez Lumbre, una cita con música en directo que mezcla sonidos sofisticados y talento emergente, creando un ambiente cargado de energía y elegancia. Una vez al mes, el ciclo Hosted by añade un plus creativo con invitados del mundo de la moda, el arte o la gastronomía que diseñan veladas exclusivas con menús y atmósferas creadas a medida.
Con Lumbre, Bless Hotel Ibiza da un paso más para convertirse en punto de encuentro imprescindible de la isla. Su propuesta une descanso, cultura y gastronomía con una fuerza singular, en un entorno donde todo invita a celebrar la vida con intensidad.
En un verano donde la oferta culinaria de Ibiza no deja de crecer, Lumbre aporta algo distinto: la autenticidad de las brasas, el sabor del producto local y un equipo que entiende la hospitalidad como parte fundamental de la experiencia. Una fórmula sencilla y honesta que deja huella.
