Lumbre: brasas y esencia mediterránea en la nueva joya gastronómica de Ibiza

Ibiza es mucho más que fiestas interminables, playas de ensueño o paseos en barco. La isla también late en torno a la mesa, con una cultura gastronómica cada vez más sólida gracias a proyectos como Lumbre, el restaurante de BLESS Hotel Ibiza, uno de sus nuevos referentes.

El hotel, situado en Cala Nova (Es Canar), es ya uno de los más concurridos y vibrantes de la isla. No se limita a ser un lugar para alojarse: ha sabido consolidarse como un destino sensorial en sí mismo, donde cada rincón invita a disfrutar. A su conocida terraza Epic Infinity Lounge, con cocina mexicana y vistas infinitas al mar, se suma ahora este nuevo templo del fuego que amplía su propuesta gastronómica con personalidad propia.

BLESS Hotel Ibiza Majao Studio Ibiza

Lumbre nace como un homenaje al Mediterráneo a través de las brasas, el producto local y una cocina pensada para emocionar. Al frente de sus fogones está el chef Raúl Gutiérrez, que ha hecho del fuego su lenguaje.

Chef Raúl Gutiérrez IG @raul.gutierrez_chef

Su carta se divide en dos mundos. De día, los sabores más puros: pescados frescos, carnes maduradas y mariscos de la zona.

Carnes maduradas (restaurante Lumbre, del BLESS Hotel Ibiza) Majao Studio Ibiza

Entre los imprescindibles destacan el lomo bajo al Josper, los carabineros braseados, el bogavante de Formentera y el ya icónico arroz Lumbre con trompetas de la muerte.

Icónico arroz Lumbre con trompetas de la muerte (BLESS Hotel Ibiza) Majao Studio Ibiza

Por la noche, la propuesta se vuelve más íntima y cosmopolita, con guiños a cocinas como la japonesa o la latinoamericana. Platos como las croquetas de sobrasada ibicenca con queso fundido, las cigalas con sobrasada o la picaña de wagyu reflejan ese giro sin perder nunca el alma mediterránea.

Croquetas de sobrasada Ibicenca (restaurante Lumbre en el BLESS Hotel Ibiza) Majao Studio Ibiza

El espacio refuerza la experiencia con una decoración cuidada y exquisita: materiales nobles, luz envolvente y un ambiente que conecta con la naturaleza de Cala Nova. Además, cuenta con dos zonas diferenciadas: un interior cálido y sofisticado, y una terraza abierta al mar que invita a prolongar la velada en un entorno único. Pero si hay algo que termina de aportar carácter a Lumbre es la impecable trato de su equipo, que convierte cada visita en algo más que una cena. Hay atención cercana, calidez y una forma de entender la mesa como un lugar de encuentro y disfrute.

Terraza restaurante Lumbre, BLESS Hotel Ibiza Majao Studio Ibiza

Una cita con la música en directo

Además, el restaurante ha querido ser algo más que un espacio gastronómico. Cada viernes celebra Chez Lumbre, una cita con música en directo que mezcla sonidos sofisticados y talento emergente, creando un ambiente cargado de energía y elegancia. Una vez al mes, el ciclo Hosted by añade un plus creativo con invitados del mundo de la moda, el arte o la gastronomía que diseñan veladas exclusivas con menús y atmósferas creadas a medida.

Con Lumbre, Bless Hotel Ibiza da un paso más para convertirse en punto de encuentro imprescindible de la isla. Su propuesta une descanso, cultura y gastronomía con una fuerza singular, en un entorno donde todo invita a celebrar la vida con intensidad.

En un verano donde la oferta culinaria de Ibiza no deja de crecer, Lumbre aporta algo distinto: la autenticidad de las brasas, el sabor del producto local y un equipo que entiende la hospitalidad como parte fundamental de la experiencia. Una fórmula sencilla y honesta que deja huella.