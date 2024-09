Regent Seven Seas: excelencia, lujo y sofisticación en alta mar

Navegar por aguas cristalinas a bordo de una embarcación en la que la elegancia, el confort y la excelencia inundan cada rincón es una experiencia que todo el mundo debería vivir al menos una vez en la vida. Se trata de un sueño al que ni siquiera los viajeros que dicen no sentirse atraídos por los cruceros podrían resistirse; especialmente si el viaje es organizado por Regent Seven Seas Cruises, la naviera líder en el segmento de ultralujo que cuenta con la flota más distinguida del planeta. Embarcarse en cualquiera de las experiencias de viaje organizadas por esta compañía supone un antes y un después. No hay nada comparable. Es la élite de los cruceros. Una vez que el pasajero sube a bordo de cualquiera de sus buques, comprende que sus deseos más exquisitos se harán realidad.

Un detalle del atrio y la escalera central del buque Regent Seven Seas

Mar y elegancia van de la mano con Regent Seven Seas Cruises. Con seis barcos que pueden albergar hasta 750 pasajeros, la compañía mantiene un excepcional ratio de 1,3 tripulantes por pasajero y todas las suites con balcones privados. Navegar en uno de estos majestuosos buques garantiza una experiencia única gracias a su impecable servicio de atención al cliente, su exquisita oferta gastronómica y la infinidad de servicios premium que pone a disposición de todos sus huéspedes.

La flota más lujosa del mundo ofrece un amplio repertorio de itinerarios selectos y exclusivos

Asimismo, Regent Seven Seas Cruises eleva aún más el nivel de su experiencia al ofrecer prácticamente todos los servicios incluidos a bordo. Desde acceso a Internet hasta propinas, pasando por bebidas premium en todo el barco (con la posibilidad de personalizar el minibar diariamente), servicio de habitaciones disponible las 24 horas, excursiones ilimitadas en cada puerto, una variada selección de restaurantes gourmet especializados para los paladares más exigentes y lugares para cenar al aire libre, entretenimiento de primer nivel, servicio de lavandería a disposición de los pasajeros... Prácticamente todo lo que el pasajero pueda soñar, lo tendrá a su disposición. De hecho, la naviera ha completado la instalación de la primera y más grande constelación de satélites del mundo, Starlink, en los barcos de su flota, proporcionando a los huéspedes wifi ilimitado y de alta velocidad como parte del viaje.

Deluxe Veranda Suite Regent Seven Seas

Como gesto de cortesía, aquellos clientes que se alojen en suites de nivel Concierge y superiores disfrutarán de una noche previa al crucero en un hotel de cinco estrellas, con los traslados incluidos. También resulta interesante el Producto Europa 2025, con ahorros de hasta el 40% y dos mejoras de categoría de suite en una gran variedad de destinos por Europa, que cuenta con algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. Desde soleadas playas del Mediterráneo y escarpados fiordos noruegos, hasta arquitectura gótica en Barcelona y maravillas antiguas en Atenas.

Itinerarios irresistibles

La flota más lujosa del mundo cuenta con itinerarios adaptados a todos los gustos. Es imposible no encontrar una opción perfecta. En todo caso, costará tomar la decisión y decantarse por una sola de ellas. Destacan, por ejemplo, el Seven Seas Grandeur Barcelona-Estambul, un crucero de 14 noches que partirá de la Ciudad Condal el próximo 2 de abril, surcará el Mediterráneo y hará parada en lugares increíbles de Malta, Egipto, Chipre, Grecia y Turquía. El Seven Seas Navigator Barcelona-Atenas es otra alternativa maravillosa, con una duración de 10 noches y salida el 25 de septiembre. En este caso, los viajeros harán escala en diferentes puntos de Francia, Italia y Malta, para terminar la expedición en Grecia.

Mención especial merece también el Seven Seas Voyager Southampon-Cophenague, que desembarcará el 1 de septiembre y, durante 10 noches, se adentrará en destinos tan apasionantes como Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania atravesando el mar del Norte y el Báltico.

Tener cualquiera de estos cruceros de lujo en el punto de mira es, sin duda, una forma grandiosa de encarar el nuevo curso con la ilusión que supone emprender una experiencia exclusiva; una aventura que enriquecerá la historia del viajero y permanecerá para siempre en su memoria.