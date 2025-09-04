Aaron Taylor-Johnson explica cómo podría ser la trama de la secuela de '28 años después'

La realidad es que existe mucha expectación por lo que la secuela de 28 años después puede llegar a suponer, pero una de las incógnitas es saber si Aaron Taylor-Johnson formará parte de la ecuación o no. En el nuevo filme de Danny Boyle, el actor interpreta a Jamie, el padre de Spike. Durante un trepidante primer acto marcado por la violencia, ambos se embarcan en una misión al interior del país con la intención de que Spike pueda eliminar a su primer infectado.

Lo más sorprendente es que Aaron Taylor-Johnson queda marginado durante el resto de la trama. (Spoilers) Tras ver a Jamie engañar a su madre enferma, Spike decide llevarla fuera del pueblo para que pueda recibir atención médica. Al final de 28 años después, Jamie recibe una nota de su hijo, informándole que no regresará pronto a Holy Island.

La incertidumbre sobre el futuro de Aaron Taylor-Johnson

Tal y como se ha confirmado, una variedad de personajes de 28 años después regresarán en la próxima secuela. Este es el caso de Spike, el Dr. Kelson y el villano Jimmy Crystal. Sin embargo, cabe destacar que Jamie no aparece en el avance de la secuela, lo que plantea una importante duda sobre la participación de la estrella. Por eso, pese a que Jamie fue uno de los personajes más importantes en la nueva trilogía, no se ha confirmado su participación.

Dicho esto, conviene señalar que Cillian Murphy también queda fuera de la lista del reparto. Algo extraño, ya que sí que está confirmado que aparecerá en la próxima entrega. Puede que el regreso de Jamie en 28 Years Later: The Bone Temple podría no estar confirmado, pero su futuro con la franquicia sí lo está. El propio Aaron Taylor-Johnson incluso ha hablado de lo que el público puede esperar de Jamie en futuras películas.

A pesar de sus cuestionables acciones en la primera película, el actor piensa que Jamie realmente se preocupa mucho por Spike e Isla. Por lo tanto, tras recibir la carta de Spike en ese emocionante desenlace, Jamie probablemente buscará encontrar algún tipo ded redención. "Creo que su hijo lo es todo para él y creo que su mujer también. Una vez que pierde el control, probablemente querrá redimirse de alguna manera", comentaba Aaron Taylor-Johnson al respecto. Estas palabras parecen confirmar que Jamie regresará en algún momento de la trilogía, pero no tiene por qué ser en The Bone Temple.