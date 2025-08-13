Cillian Murphy al fin se pronuncia sobre su regreso en la icónica franquicia de "zombis" que protagonizó

La idea es que la secuela de 28 años después conecte con elementos nuevos y consolidados de la franquicia postapocalíptica que iniciaron Danny Boyle y Alex Garland. Esto es especialmente importante por el regreso confirmado de Cillian Murphy como Jim. La participación del actor ha sido algo muy comentado, pero se ha hablado poco sobre los detalles de su aparición.

Esa falta de información causó cierto revuelo cuando se lanzó un tráiler de 28 años después que mostraba a un infectado con aspecto demacrado. Lo más extraño es que tenía cierto parecido a Cillian Murphy. Muchos espectadores se decepcionaron cuando se reveló que finalmente no aparecería en esta futura entrega, pero su futuro en la franquicia se ha aclarado aún más.

El futuro de la franquicia dependerá de la taquilla

En una entrevista con Deadline, Cillian Murphy confirmó que volvería como Jim en 28 Years Later: The Bone Temple. La estrella incluso confirmó que protagonizaría la tercera película de la franquicia, aunque recalcó que no era seguro que se hiciera realidad. Así lo confirmó el propio actor:

"Creo que Danny Boyle ya lo confirmó. Así que puedo decirlo. Entonces, para que eso suceda, cada persona tiene que ir a ver 28 Years Later: The Bone Temple".

Aunque ya se había confirmado que Cillian Murphy formaba parte del elenco de 28 Years Later: The Bone Temple, la afirmación del actor refuerza la idea de que su papel en la secuela será importante. Parece que él será el primer personaje de las películas anteriores en aparecer.

La declaración sobre la tercera película también coincide con lo que Danny Boyle y Alex Garland comentaron en su momento. El primero aseguró que necesitaban recaudar fondos para hacerla, insinuando que no lo lograrían a menos que 28 Years Later: The Bone Temple tuviera éxito en taquilla. Dado que Cillian Murphy parece que tendrá un papel central en la tercera película de 28 años después, implica que se producirá algún tipo de cambio argumental que afecte a la narrativa troncal de la franquicia.