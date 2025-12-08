¿Adiós a James Gunn? El DCEU de Zack Snyder podría volver en Netflix de la forma más inesperada

Aunque parezca sorprendente, las posibilidades de que la visión del DCEU de Zack Snyder regrese han aumentado con el paso del tiempo. Todo tiene que ver con el proceso de compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix. El escenario coloca a la plataforma en una posición privilegiada para adquirir DC y, con ella, la versión anterior de la franquicia. Zack Snyder dirigió cuatro películas de DC, pero su universo podría volver después de todo.

El cineasta tenía planes para las secuelas de la Liga de la Justicia, cuyos detalles surgieron con el paso de los años. Tras el éxito de la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max, se inició una campaña para que este DCEU descartado se restaurara de alguna forma en Netflix. Años después, la adquisición de Warner Bros. Discovery podría finalmente abrir la puerta a que esto sucediera.

La versión de Zack Snyder del DCEU podría volver

Comcast, Netflix y Paramount han pasado por múltiples rondas de negociaciones con la compañía, aumentando sus ofertas iniciales por el prestigioso estudio de Hollywood. Eso sí, uno de los tres estudios está descontento con el desarrollo del proceso de la compra. Según una carta emitida por Paramount, el estudio cuestionó a Warner Bros. sobre la imparcialidad en el proceso.

Lo que queda claro es que Paramount ha argumentado que ha quedado claro que Warner Bros. ha favorecido claramente a uno de los tres postores, que según el estudio es Netflix. En relación con esta afirmación, se sugiere que Netflix fue efectivamente el líder del proceso de licitación, basándose en cómo Warner Bros. Discovery ha estado evaluando las opciones financieras. Además, Netflix presentó una oferta mayoritariamente en efectivo.

Aunque no hay nada asegurado, parece que Netflix se quedará con la compañía. Será Warner Bros. la que finalmente confirme con quién se podría asociar el estudio en estos próximos días. Una de las consecuencias es que Netflix posiblemente se haga con la propiedad de DC, así que la vuelta del DCEU de Zack Snyder no parece descabellada. Si Netflix acaba ganando el proceso, Zack Snyder probablemente estaría dispuesto a regresar en el DCEU. Esto se debe a que contempló este escenario en el pasado. Según el director, solo existía una condición para su regreso: que Netflix posea los derechos de DC.