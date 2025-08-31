El ángel caído más carismático: no te pierdas esta serie entre la oscuridad de 'Constantine' y la magia de 'Harry Potter'

Ángeles y demonios siempre han estado presente en el día a día de muchas personas. Sin ir más lejos, son objeto de la trama principal de muchas películas, series y videojuegos. Hoy te traemos una de esas series que no puedes dejar escapar, sobre todo si te gusta este género que mezcla lo sobrenatural con humor. Te estamos hablando de Lucifer, la cual actualmente cuenta con seis temporadas que puedes ver en Netflix y además, es una de las series mejor valoradas que hay actualmente.

La serie se centra en Lucifer Morningstar, un poderoso arcángel expulsado del Cielo por su rebelión y obligado a pasar milenios castigando a la gente como señor del Infierno. Aburrido e insatisfecho con su vida en el Infierno,. Al verse involucrado en una investigación de asesinato, conoce a Chloe Decker, una detective del Departamento de Policía de Los Ángeles que lo intriga por ser la primera humana inmune a sus encantos.

Tras ayudar a la policía a resolver el caso con su poder más común, manipular a los humanos para que le revelen sus deseos más profundos, Lucifer acepta una invitación posterior para trabajar continuamente con Chloe como consultora policial. A lo largo de la serie, se encuentran con muchos seres sobrenaturales mientras resuelven crímenes juntos y desarrollan su relación personal paso a paso.

Los seres sobrenaturales todavía tienen mucho que contar

Además de Lucifer y otras muchas adaptaciones que cuentan son estos seres, una de las películas más esperadas por muchos usuarios es Constantine 2 y según parece, Keanu Reeves sugiere que no está muy contento con el guion. Esto podría suponer una noticia mala para aquellas personas que esperaban la vuelta de este personaje de la mejor manera posible.

Sin embargo, todavía hay motivos para que estés feliz, Keanu Reeves siempre ha logrado hacer papeles que consiguen cautivar al público, así que seguramente pondrá toda la carne en el asador para hacer que Constantine 2 logre cumplir tus expectativas. Habrá cambios y mejoras para hacer justicia al personaje y a la historia, pero mientras tanto, échale un vistazo a Lucifer, porque te enganchará durante todas sus temporadas.