Así de impresionante suena GTA 6 con voces en español

Ya sabes que GTA 6 es uno de los juegos más esperados de los últimos años, sin embargo, lamentablemente y como suele pasar con los juegos de Rockstar, no vienen doblados al español. Eso es algo que no siempre gusta a todo el mundo, sin embargo, afortunadamente en España hay grandes actores de doblaje que demuestran que el resultado sería sencillamente increíble. Si quieres ver cómo luciría el segundo tráiler del juego en nuestro idioma, más vale que no te pierdas esto, porque te aseguramos que va a crear una necesidad bastante grande en todos los jugadores de nuestro país.

La encargada de juntar a estos grandes actores y actrices ha sido la presentadora y Youtuber Cristinini. Ha juntado a grandes personalidades como Claudio Serrano, encargado de ponerle voz a Batman en las películas que han copado la gran pantalla durante todos estos años. Por supuesto, hay muchas más voces reconocibles que no pasarás por alto, pero por si quieres cerciorarte de quiénes son, debajo del tráiler podrás ver sus nombres y al personaje al que han interpretado. Ahora sí, siéntate y disfruta de este increíble trabajo hecho por los actores de nuestro país.

En la descripción del propio vídeo se puede ver quién ha interpretado a quien, pero si lo has pasado por alto, no te preocupes porque nosotros te traemos todos los detalles. Queda claro que los juegos traducidos a nuestro idioma pueden tener un reconocimiento impresionante, por lo que siempre habrá que luchar para que nuestros actores de doblaje tengan las condiciones que se merecen para hacer semejante trabajo.

Jason Duval: Claudio Serrano

Lucía Caminos: Cristina López

Brian Heder: Hermoti

Phil: Aleix Estadella

Voces adicionales: Aleix Estadella, Masumi Mutsuda, Graciela Molina, Álvaro Vancells y Manuel Osto.

El tráiler de GTA 6 puede haber ofrecido alguna sorpresa de PS6

Es algo muy complicado, pero según parece, el tráiler de GTA 6 podría haber mostrado PS6 por primera vez. Desde luego, esto no es nada oficial y tampoco cuenta con ningún tipo de peso, simplemente, un usuarios de X lo ha posteado como curiosidad. Lo cierto es que si te fijas en el tráiler, el diseño de esa consola es realmente parecido a la actual máquina de Sony, por lo que tal vez sea una pequeña recreación no oficial para salir en el juego, o quién sabe, tal vez Rockstar sepa más que el resto del mundo y haya ofrecido un pequeño adelanto.

Desde luego, los usuarios tendremos que estar muy pendientes de todas las novedades al respecto, ya no solo de GTA 6, el cual se ha retrasado hasta el próximo día 26 de mayo de 2026, sino también de la próxima generación de consolas, puesto que pueden empezar a ofrecer nuevos detalles muy pronto. Además de PS6, Xbox también estaría preparando su nuevo producto además de lanzar, relativamente pronto, una consola portátil para meterse de lleno en ese tipo de mercado.