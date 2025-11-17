Las duras declaraciones de un antiguo youtuber contra Auronplay: "Era un hijo de pu... que insultaba a minusválidos"

La polémica y los creadores de contenido siempre han ido de la mano, provocando que periódicamente un youtuber o streamer se convierta en el centro de la conversación por alguna acción, rumor o declaraciones fuera de lugar. Eso sí, a pesar de esta tendencia siempre hay usuarios en concreto que son más propensos que otros.

En las últimas horas la persona sobre la que se ha puesto el foco ha sido Auronplay después de las palabras que el excreador de contenido Thous Carapollen ha compartido sobre él en el canal de YouTube de AkoriCast.

En esta entrevista el antiguo youtuberno tuvo ningún problema en criticar a Auron como persona, reconociendo que le genera mucha rabia que actualmente el catalán sea uno de los streamers más queridos.

Los motivos por los que Thous critica a Auronplay

Para el Thous el problema es que sus seguidores de hoy en día no es consciente de cómo Auronplay empezó a conseguir fama: “Los chavales que le siguen ahora no tienen ni idea de esto. Da igual lo que hagas para llegar a la fama, que cuando llegues la gente va a olvidar tu pasado y te va a admirar simplemente por estar ahí”.

El antiguo youtuber recalcó que lo peor para él es que encima es uno de los influencers más queridos cuando “él ha sido un hijo de la gran pu... con todos sus compañeros”. De hecho, Thous reconoció que le sorprende cuando surge alguna polémica sobre Auronplayla gente se lleva las manos a la cabeza con ello.

"Auronplay era un hijo de pu... que insultaba a minusválidos, decía comentarios homófobos a gente, insultaba a gente por la cara y le daba exactamente igual todo, porque eso era ser un troll y él se consideraba el mayor troll porque era el que más daño hacía”, sentenció Carapollen con unas palabras que ya han generado debate en la comunidad.