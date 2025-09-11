La calificación final confirmada de 'Five Nights at Freddy's 2' resulta impactante

La calificación de Five Nights at Freddy's 2 al fin ha sido confirmada. Esta secuela de Five Nights at Freddy's será la próxima película de la franquicia y estará dirigida por Emma Tammi y escrita por el creador Scott Cawthon. Tampoco es una novedad que vaya a estar basada en el videojuego homónimo que se lanzó en 2014. Como no podría ser de otra manera, la historia sigue a Mike, Vanessa y Abby un año después de los eventos de la primera entrega.

Por otro lado, el elenco confirmado de Five Nights at Freddy's 2 incluye a Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard y Theodus Crane, quienes vuelven a repetir sus papeles una vez más. Entre los nuevos miembros del reparto se encuentran Skeet Ulrich, Freddy Carter o Wayne Knight. La mayoría de estos actores han sido escogidos para personajes que aún no han sido revelados.

La secuela de 'Five Nights at Freddy’s' mantiene la clasificación PG-13

Ahora, antes de su estreno el próximo diciembre, la secuela ha recibido oficialmente la clasificación de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. Al parecer, Five Nights at Freddy's 2 ha sido clasificada como PG-13 por lo que se supone que es "contenido violento, terror y lenguaje inapropiado".

La entrega original de Five Nights at Freddy's también recibió una clasificación PG-13 por una razón similar. Esta decisión conllevó muchas críticas, ya que muchos espectadores consideraron que la película de terror debería haber sido de clasificación R. El público consideró que, para mantener una clasificación PG-13, se minimizó considerablemente la cantidad de violencia, socavando lo que podría haber sido una película de terror con mayor libertad.

A principios de este año, Matthew Lilliard confirmó que el creador Scott Cawthon había escuchado las preocupaciones al crear la secuela, insinuando que habrá más violencia y sustos. Con esto en mente, resulta particularmente sorprendente que la secuela tenga, una vez más, una clasificación PG-13. De hecho, el motivo de esta decisión ni siquiera incluye la especificación de imágenes sangrientas, lo que sugiere que será menos violenta.

Aun así, eso no evitó que Five Nights at Freddy's se convirtiese en un gran éxito de taquilla que consiguió recaudar cerca de 300 millones de dólares, convirtiéndose en la película de terror más taquillera de 2023. Con una clasificación PG-13, Five Nights at Freddy's 2 apunta a una estrategia muy clara: maximizar la venta de entradas en los cines.