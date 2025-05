Codemasters cesa el desarrollo de una de sus sagas más icónicas más de 25 años después

Codemasters es una de las desarrolladoras más icónicas en el mundo del motor, sobre todo en aquello que tiene que ver con el universo del rally. Ahora, después de una gran cantidad de años de trabajo conjunto, la empresa ha anunciado que su relación con WRC ha terminado y como consecuencia, también afirman que detendrán el desarrollo de los futuros juegos de la saga. Por el momento, no habrá más títulos que te inviten a recorrer tramos realmente increíbles a velocidades únicas, desde luego, es una noticia dura para los amantes de este deporte, que ahora se quedan sin una saga icónica dentro del mundo de los videojuegos.

En palabras de la propia compañía, “Todo gran viaje llega a su fin, y hoy anunciamos que hemos llegado al final del camino trabajando en WRC”, confirmó Codemasters el pasado miércoles. A mayores también confirma que Hard Charges será la última expansión de EA Sports WRC y que, por supuesto, “Por ahora, estamos pausando los planes de desarrollo de futuros títulos de rally. Les aseguramos que EA SPORTS WRC seguirá disponible para los jugadores actuales y nuevos". Como ves, a pesar de que esta relación se ha terminado y no habrá más entregas ni DLC, podrás seguir disfrutando del juego sin ningún tipo de problema.

Codemasters también es poseedora del juego de Fórmula 1, afortunadamente para todas las personas que adoran el Gran Circo, este juego parece que no corre ningún tipo de peligro. Veremos qué sucede con el fenómeno de los rally y sobre todo, a ver quién se encarga de volver a traer esta adrenalina a las consolas actuales. Quién sabe, es posible que hasta el lanzamiento de las máquinas de próxima generación, tengas que estar sin un título por el estilo.

