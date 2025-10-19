La serie más brutal que reemplaza a 'John Wick': una joya adictiva que te está esperando en Netflix

Desde que se produjo el estreno de John Wick en 2014, se ha convertido en la franquicia de acción más importante del momento. Una saga que revitalizó por completo todo un género con elegancia y un universo que resultó fascinante. La expectación por la quinta entrega es total, pero la verdad es que aún tardará en llegar. Para amenizar un poco la espera, Netflix acaba de estrenar una excelente alternativa que no puedes perderte.

El número de muertes confirmadas que tiene John Wick lo convierte en una de las figuras más mortíferas del cine de acción. Lo cierto es que el personaje de Keanu Reeves podría haber acumulado cerca de 500 cadáveres, lo cual es una de las principales razones por las que el público se siente tan atraído por él. Aunque puede que John Wick tenga buenas intenciones, también ha demostrado ser una figura extremadamente letal. Y es que el personaje ha eliminado oleadas de enemigos sin apenas esfuerzo.

El icónico videojuego de sigilo recibe una adaptación en Netflix

Además, la impresionante coreografía de la franquicia es una de sus mayores virtudes, sobre todo por lo bien que funciona en la acción real. Dicho esto, con el regreso de John Wick en una precuela de anime, será interesante ver cómo este estilo se traslada a un entorno de animación. Por suerte, Netflix ha sugerido cómo podría ser en su última adaptación de videojuegos. Ese estilo inconfundible que caracteriza a Splinter Cell: Deathwatch parece ideal como reemplazo de John Wick.

Splinter Cell: Deathwatch acaba de llegar a Netflix y se ha convertido en una opción ideal que ver tras el éxito de acción de John Wick. Basada en la conocida saga de videojuegos, la adaptación de Netflix comparte muchos elementos con John Wick tan icónico. Sí, Splinter Cell: Deathwatch se centra principalmente en sorprendentes secuencias de sigilo, pero también incluye escenas de tiroteos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo que son brutales.

La historia sigue a Sam Fisher, conocido por ser un agente muy respetado que simplemente parece imparable. En este caso, su misión se vuelve bastante personal. Lo mejor de todo es que Splinter Cell: Deathwatch es una serie que se ve en apenas un suspiro, ya que solo tiene ocho episodios que están marcados por un ritmo que no deja espacio para el descanso. Si te apetece ver algo que replique la fórmula de John Wick con identidad propia, esta es la serie que tienes que apuntar. No te vas a arrepentir.