La sucesora de 'Dark' que merecía más: una joya de terror incomprendida que es un rompecabezas

Aunque no tuvo el impacto que se esperaba, 1899 es una de las mejores series de terror de Netflix. Lo extraño es que también es la más infravalorada. Es bien sabido que Netflix es una de las plataformas que mejor contenido de terror tiene. Solo por La Maldición de Hill House ya merece la pena, pero existen otras producciones con diferentes enfoques que son muy disfrutables. Desde Stranger Things hasta Marianne, su catálogo siempre tiene una opción interesante.

Dado que Netflix es el sitio predilecto para ver series de terror, es inexplicable cómo muchas de esas producciones se cancelan sin ninguna contemplación. La realidad es que no siempre existe una razón lógica que explique por qué una serie sigue y otra no, pero la cancelación de 1899 no debería impedir que la veas. Y es que esta serie tiene una primera temporada que te tendrá enganchado a su propuesta.

'1899' destaca por su narrativa tan enrevesada

Continuando la estela de Dark, 1899 es una serie alemana en la que encontrarás misterio, ciencia ficción y terror. Con esta curiosa mezcla de géneros, uno podría esperar que 1899 fuera una serie saturada. Nada más lejos de la realidad. Su historia tan enrevesada es capaz de convencerte de lo contrario. Estrenada en 2022, la serie solo duró ocho episodios antes de ser cancelada un año después.

Ambientada en 1899, la serie se centra en un grupo de emigrantes europeos que viaja desde Southampton a Nueva York. Zarpan en un vapor llamado Kerberos, cuyo barco gemelo, el Prometheus, desapareció en el mismo viaje apenas unos meses antes. Emily Beecham interpreta a Maura Henriette Franklin, una neuróloga que viaja sin ningún acompañante.

En el barco, conoce al excéntrico capitán Eyk, quien afirma haber recibido un telegrama del Prometheus. Aunque la tripulación y los pasajeros no le creen, el repentino avistamiento del Prometheus pone la situación patas arriba. Por desgracia, 1899 es una de esas series de Netflix que se cancelaron demasiado pronto. Una producción que está repleta de giros inesperados que te tendrán en vilo. Además, el episodio final te hará ver los eventos desde una perspectiva diferente. Sin duda, 1899 es la mejor serie para un maratón.