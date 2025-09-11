Se confirma la fecha de estreno de 'Elio' en Disney+

Elio fue la última película de Pixar que tuvo un rendimiento irregular en taquilla. Eso puede cambiar ahora que se ha confirmado su llegada a Disney+ como parte de su catálogo de streaming. La película consiguió transportar al público a una nueva galaxia a principios de este año con su encantadora mezcla de humor en una aventura extraterrestre. Esto confirma la estrategia de Pixar por continuar explorando propuestas originales, ya que Elio forjó su propia identidad con una película de transición a la adultez.

Si eres de los que te perdiste la película en cines, o simplemente te gustaría volver a verla, parece que vas a poder hacerlo desde casa muy pronto. Disney ha anunciado oficialmente que Elio se estrenará en Disney+ el próximo 17 de septiembre. Esta película de animación tiene como protagonista a Elio Solís, un niño incomprendido que accidentalmente se convierte en embajador de la Tierra ante una organización intergaláctica conocida como Communiverso.

La apuesta original de Pixar se acerca a Disney+

Confundido con el líder de la humanidad, Elio deberá afrontar una serie de inesperados desafíos por el universo. Como bien sabrás, Elio es la última entrega del legado de Pixar, pero lamentablemente tuvo un rendimiento inferior en taquilla al esperado. El filme tan solo consiguió recaudar 154 millones de dólares con un presupuesto estimado de entre 150 y 200 millones. Esto la coloca muy por debajo del punto de equilibrio.

Aun así, Elio recibió críticas positivas. De hecho, el filme cuenta con puntuaciones sumamente positivas en Rotten Tomatoes. Con su llegada a la plataforma de streaming, se está posicionando como una película imprescindible para las familias en Disney+. Además, la transición de Elio a Disney+ continúa la tendencia de acortar las ventanas de estreno de las películas de animación, siguiendo el modelo de producciones anteriores.

Esto significa mayor accesibilidad a los mejores estrenos del año, mientras Disney+ se consolida como la plataforma estrella para todo lo relacionado con Pixar. Dicho esto, con su estreno planificado este mismo septiembre, la llegada de Elio a Disney+ es perfecta para ver en familia en otoño. Es probable que encuentre nuevos seguidores entre quienes prefieren la comodidad de su sofá.