El creador de 'Neon Genesis Evangelion' revela el impactante final original de las películas del anime

Sin duda alguna, Neon Genesis Evangelion cuenta con uno de los finales más memorables en el mundo del animeel estreno en cines de las películas de Rebuild of Evangelion, el estudio de Hideaki Anno, Khara, reveló a través de un post en X los planes originales del creador sobre cómo dar un cierre adecuado.

El final original de Hideaki Anno

Estas fueron sus palabras al respecto:

Imaginé Rebuild of Evangelion como una recopilación con un final alternativo. Según la trama preliminar, el final implica un enfrentamiento entre los EVA de Kaworu y Shinji. Esto termina con Shinji perdonando a Kaworu después de que matara a Gendo Ikari, quien se había fusionado con Asuka y los Adams, junto con la Unidad Eva-02. Tras muchos giros inesperados, nunca imaginé que el final se desarrollaría en la estación Ube-Shinkawa. Hideaki Anno, sobre el final alternativo de 'Evangelion'

El final original de Hideaki Anno probablemente será difícil de asimilar para muchos, incluso para los seguidores familiarizados con el final laberíntico que se desarrolló en Evangelion. La idea de que Gendo Ikari se fusione con Asuka y su EVA es probablemente la parte más desconcertante de todo. Precisamente, aunque Gendo tiene una relación con muchos personajes, él y Asuka no interactúan demasiado.

[[EXTERNAL:Youtube" rel="https://www.larazon.es/tecnologia-consumo/10-mejores-series-anime-adultos-que-podemos-ver-netflix_2025100468e0e222771e4a2d532dac71.html" target="_blank">https://www.youtube.com/embed/GZfuWMDEJpw|||images/play_youtube.jpg

Es posible que su fusión pueda representar el hecho de que ambos a menudo juegan roles antagónicos en la vida de Shinji. Sin embargo, esta perspectiva se siente más que un poco injusta para Asuka, quien está enfrentándose a sus propios traumas y sentimientos complejos de la misma manera que Shinji. Aun así, quizá la revelación más interesante no sea la más extraña. Parece que el plan original del final de Evangelion habría puesto mayor énfasis en Kaworu, y más específicamente, en su relación con Shinji.

Si bien es interesante especular sobre lo que podría haber supuesto, Hideaki Anno y Studio Khara casi con certeza tomaron la decisión correcta en lo que respecta al final real de la última película de Rebuild of Evangelion. En este sentido, ese cierre mostró cómo Shinji entró al multiverso de Evangelion para encontrar paz. Por muy tentador que sea imaginar lo que podría haber sido, parece que el final original de Hideaki Anno se descartó por una buena razón.