Nintendo Switch 2 recibirá uno de los grandes juegos de Xbox el próximo 2026

Desde su llegada al mercado, la sucesora de Nintendo Switch no ha dejado de sorprender pese a las grandes expectativas que había con ella. La gran N ha demostrado que el rendimiento del dispositivo ha mejorado notablemente y ha confirmado su ambición con las últimas informaciones sobre los nuevos accesorios para los mandos y una posible doble pantalla.

Sin embargo, estas pretensiones no se quedan ahí y Switch 2 ya se prepara para recibir algunos de los lanzamientos más ambiciosos de la industria. Entre ellos, se encuentra una producción de gran escala, desarrollada por uno de los estudios más reconocidos de Xbox, que ha anunciado oficialmente su llegada a la plataforma en 2026 durante la Opening Night Live de Gamescom.

Indiana Jones y el Gran Círculo llega a Nintendo Switch 2

El título en cuestión es Indiana Jones y el Gran Círculo, la esperada producción de MachineGames y Bethesda que trasladará a los jugadores justo entre los eventos de En busca del arca perdida y La última cruzada. La historia pondrá al famoso arqueólogo frente a fuerzas oscuras que intentan desvelar el poder del misterioso Gran Círculo, un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad.

Durante el directo de apertura en Colonia, la noticia de la llegada a la consola de Nintendo se reveló junto al tráiler que se mostró de la expansión de este juego, llamada La Orden de los Gigantes. Este vídeo incluyó gameplay del DLC, nos llevará a las profundidades de Roma. Allí, en las misteriosas catacumbas, nos esperan nuevos puzles, retos y combates que pondrán entre la espada y la pared al intrépido Indy.

Esta noticia reafirma la tendencia que se lleva viendo en Switch 2 desde prácticamente su lanzamiento. La llegada de grandes producciones a la consola portátil está confirmado que la mejora del hardware es una realidad y que puede soportar incluso los títulos más recientes.