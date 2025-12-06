No te dejes engañar: este bombazo de ciencia ficción es como 'Matrix' y no es tan conocido

Después del tsunami que supuso Matrix en el género de ciencia ficción, era realmente difícil que una producción despertase un interés de la misma forma. Es considerada la obra cumbre de la ciencia ficción que sentó un precedente para la mayor parte de las películas que vinieron después, pero eso no evita que existan otras propuestas muy interesantes que también contribuyeron notablemente en el género.

Estrenada en 2002, Equilibrium es una de esas películas que, pese a contar con un concepto interesante, quedó relegada a un discreto segundo plano en comparación con otras producciones mucho más conocidas. Con el tiempo, ha encontrado una segunda vida gracias al boca a boca y al interés renovado por las distopías que suelen girar en torno a un tema común: el control social.

La interesante distopía que explora un futuro sin emociones

La propuesta va bastante al grano, ya que pretende mostrar un futuro en el que la humanidad decide suprimir las emociones para evitar nuevos conflictos. Sin duda alguna, esta es una idea que sitúa al filme en el escenario de las grandes ficciones especulativas del cambio de siglo. La acción transcurre en Libria, una sociedad levantada tras una guerra global que casi aniquila a la civilización.

Con el objetivo de garantizar la paz, sus gobernantes instauran un sistema basado en la eliminación sistemática de cualquier sentimiento. Para ello, la población recibe a diario una dosis de una droga que es bautizada como Prozium, destinada a mantener un estado emocional neutro. En este contexto, todo aquello capaz de provocar una reacción, como la música, el arte o la literatura, es perseguido y destruido. El objetivo del régimen es claro: borrar cualquier atisbo de chispa que pueda conducir nuevamente al conflicto.

El protagonista es John Preston, que es interpretado por Christian Bale. Él es uno de los agentes de élite encargados de hacer cumplir la ley. El personaje actúa como un funcionario riguroso y eficiente, adiestrado para detectar y eliminar a quienes aún se permiten sentir. Todo se complica cuando un fallo fortuito en su rutina desencadena en él una transformación que lo lleva a cuestionar las bases del sistema que siempre juró defender.

Ese cambio personal impulsa el desarrollo de la trama y permite al espectador asomarse a las grietas de una sociedad que pretende ser perfecta. Aunque la película comparte con Matrix la estética futurista y ciertas secuencias de acción, Equilibrium apuesta más bien por un enfoque más sobrio. Sin alcanzar la fama masiva de otras producciones de su época, es una joya no tan conocida de la ciencia ficción que merece estar en tu radar. Puedes encontrarla en Prime Video con opciones de compra y alquiler.