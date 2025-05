El director de la película 'BioShock' confirma el estado de la adaptación de Netflix

Es cierto que la película de BioShock no ha tenido un camino sencillo, pero parece que las cosas están empezando a tomar forma para la tan esperada adaptación de Netflix. Como bien sabrás, esta película se dio a conocer por primera vez hace casi tres años por parte de Netflix, y mucho ha sucedido desde entonces. Por otro lado, también se sabe que Francis Lawrence ocupa el puesto de director.

En una entrevista con IGN, Francis Lawrence ofreció una breve actualización sobre el estado de BioShock. Aunque la película ha pasado por algunas dificultades desde que se anunció por primera vez, parece que la producción finalmente está tomando forma. Dicho esto, el director también confirmó que había recibido un borrador de BioShock antes de reunirse con Justin Rhodes, el guionista del proyecto.

El largo camino de 'BioShock' hacia la gran pantalla

Esto podría indicar que la película finalmente está avanzando, aunque probablemente aún falten algunos años para que llegue su estreno final. Lo que se ha anunciado seguramente decepcionará a los espectadores que esperaban con entusiasmo ver la adaptación de BioShock finalmente hecha realidad, pero posiblemente la espera valga la pena. Estas fueron las palabras de Francis Lawrence:

"Es una adaptación complicada, así que hay muchas cosas que resolver y hacer bien. Se producen cambios en Netflix, así que las cosas se estancan. Creo que estamos en una buena situación, sinceramente".

Teniendo en cuenta el interés actual de Hollywood por las adaptaciones de videojuegos, no sorprende que BioShock siga siendo considerada por la plataforma streaming. Algunas de las adaptaciones más recientes como Fallout, Minecraft, Sonic o The Last of Us han tenido mucho éxito en los últimos años. No sorprendería que la película de BioShock sea la próxima en unirse a esta lista que va en ascenso. Netflix ha tardado en aprovechar para subirse a la ola de los videojuegos, pero si tiene suerte, BioShock le dará a la compañía una apuesta sólida.