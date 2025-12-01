La nueva película de 'Star Wars' con Ryan Gosling desafía una regla clave de hace casi 50 años

Aunque parezca sorprendente, cuando Star Wars: Starfighter finalmente se estrene en los cines en 2027, se convertirá en la decimotercera película de la franquicia en la gran pantalla. Ryan Gosling ha sido confirmado como el protagonista del filme, pero su papel principal aún no ha sido especificado. Sin embargo, es gracias a este actor que la producción se convertirá en el primer largometraje de la saga en romper una tradición clave.

Cuando se anunció al miembro más destacado del elenco de la película, su nombre generó de manera inevitable una enorme expectación. Sin embargo, la incorporación de Ryan Gosling como la próxima cara titular de Star Wars también ha generado una enorme división de opiniones, entre quienes temen que la elección de una estrella de este calibre pueda llegar a ensombrecer el conjunto del filme.

Disney cambia la estrategia detrás del reparto de 'Star Wars'

De hecho, muchos de los actores más importantes de Star Wars eran relativamente desconocidos cuando fueron elegidos para formar parte de la popular ópera espacial. Por ese motivo, los equipos creativos parecen haber tenido especial cuidado en evitar que el papel principal de una película pesara en los hombros de una estrella de Hollywood con renombre. Sin embargo, con la elección de Ryan Gosling en Star Wars: Starfighter, esta tendencia ha llegado a su final.

Si uno repasa el reparto de la trilogía original de Star Wars, está más que claro que Mark Hamill y Carrie Fisher salieron del anonimato al conseguir los papeles principales de Luke Skywalker y Leia Organa. De hecho, el primero nunca había aparecido en la gran pantalla, mientras que la única aparición previa de Carrie Fisher fue como un personaje secundario en Shampoo.

Ryan Gosling y Flynn Gray Ed Miller

La incorporación de Ryan Gosling a la franquicia indica el nuevo rumbo que está tomando Disney. Es evidente que quedaron en el pasado los días en los que Star Wars convertía a un actor principal desconocido en una estrella a nivel mundial. Tras la adquisición de la franquicia, la compañía busca nombres consolidados para sus próximas películas. Por otro lado, Star Wars ha encontrado en Ryan Gosling a un actor que se mueve como pez en el agua en el género de ciencia ficción.

Su icónica interpretación en Blade Runner 2049 fue un triunfo que superó las expectativas de quienes creían que la película original jamás podría tener una continuación que estuviese a la altura del legado de su predecesora. Además, sus épicas exploraciones espaciales, como First Man y Project Hail Mary, parecen ser la preparación perfecta para su paso por una galaxia muy, muy lejana.