Esta obra maestra de ciencia ficción que revolucionó el género cambió para siempre la televisión

Después de volver a dar una oportunidad a Babylon 5, es evidente que se produce un cambio radical en la realidad que creías conocer. Es en ese instante cuando comienzas a darte cuenta de que no solo estás viendo una serie con cierta continuidad, sino una producción que fue diseñada para que la recordaras. Y esto no era lo habitual a principios de los 90. De hecho, la industria de la televisión en aquel momento se componía principalmente de producciones caracterizadas por estar atomizadas.

No obstante, Babylon 5 no creía en la idea de capítulos desechables. J. Michael Straczynski llegó con una historia que le llevaría cinco años desarrollar y desafió a la televisión a seguirle el ritmo. Y, de alguna manera, pese a los presupuestos ajustados y el caos de las cadenas, acabó por conseguirlo. Pero si uno pone empeño, puede encontrar el origen.

La influencia de 'Babylon 5' en series posteriores

Algunas series como Expediente X e incluso los primeros episodios de Buffy, cazavampiros comenzaron a tantear esta idea. Babylon 5 no estaba probando nada. Ya contaba con una trama bien hilada, convencida de que la televisión podía manejar una historia con columna vertebral en lugar de una sucesión episódica sin conexión. Asimismo, después de todo este tiempo, se trata de una propuesta que aún se siente fresca.

En ese momento, la propuesta de Babylon 5 parecía imposible: una historia contada a lo largo de cinco años que estaba planificada con antelación. La idea más loca, que ahora se concibe como algo común en el proceso creativo, es que los giros argumentales más importantes estaban escritos mucho antes de que los actores ni siquiera pudieran formar parte.

La estación espacial Babylon 5 es el último intento de mantener la paz entre civilizaciones Difoosion

En este sentido, cuando nos referimos a series revolucionarias, Babylon 5 rara vez recibe el reconocimiento que debería tener. Quizás sea porque no era tan llamativa como las series de ciencia ficción de prestigio que llegaron un tiempo después o puede que sus efectos especiales condicionados por el bajo presupuesto hicieran que tuviese una recepción irregular. Aun así, si se analiza con cierta perspectiva, es evidente lo adelantada a su tiempo que estaba.

Después de tres décadas, la influencia de la serie está por todas partes. Condicionó la ambición estructural de Battlestar Galactica, estuvo presente en la construcción del mundo de The Expanse e incluso en la forma en que se espera que una serie recompense el tiempo invertido a largo plazo. Babylon 5 no solo rompió la estructura creativa, sino que fue consciente del impacto que una sola decisión podía tener cinco temporadas después. Ahora más que nunca, es una obra maestra que merece ser recordada.