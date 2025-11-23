Esta película de ciencia ficción es una auténtica joya infravalorada: juega con la vida y la muerte como pocas

A pesar de que parezcan a priori dos mundos completamente distintos, a lo largo de la historia del cine la filosofía y la ciencia ficción se han dado la mano en muchísimas ocasiones. En lugar de centrarse en batallas espaciales o escenarios apocalípticos, algunas apuestas han decidido mirar hacia adentro del ser humano. Entre todas esas propuestas, hay una que pasó sorprendentemente desapercibida, a pesar de tener un concepto tan potente que podría haber revolucionado el género por completo.

Su premisa parte de una pregunta que muchos han evitado abordar de forma directa: ¿qué ocurriría si pudiéramos demostrar científicamente que la vida después de la muerte existe? A partir de ahí, la película no solo construye un thriller emocional, sino también un retrato inquietante sobre las consecuencias de una verdad demasiado grande para la humanidad.

The Discovery: ciencia ficción íntima con una idea central que estremece

Dirigida por Charlie McDowell, The Discovery imagina un mundo en el que un científico demuestra, con datos y experimentos verificables, que la conciencia continúa después de morir. Este hallazgo provoca una oleada de reacciones imprevisibles, desde movimientos sociales hasta decisiones desesperadas de personas que buscan una vida “mejor” al otro lado.

En ese escenario, seguimos a un hombre que regresa a su lugar de origen para enfrentarse al legado de su padre, interpretado por Robert Redford, el responsable del descubrimiento. Allí conoce a Isla, cuya historia personal añade una capa aún más emocional y oscura a la trama. Juntos, se sumergen en un misterio que cuestiona no solo el experimento, sino también lo que significa seguir viviendo.

La película combina drama, romance y ciencia ficción de una manera excepcionalmente sobria, sin artificios ni explicaciones de más. Su fuerza reside en el tono melancólico, la atmósfera y un desarrollo que invita a reflexionar más que a buscar respuesta.

Disponible en Netflix, The Discovery es una de esas películas que se disfruta mejor sin prisas, dejándose arrastrar por su pregunta central y por el peso emocional de sus personajes.