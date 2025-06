Frank Cuesta abandona Tailandia tras su sentencia judicial y confirma en qué país empezará su nuevo proyecto

Después de que la semana pasada Frank Cuesta anunciase que ya se había celebrado su juicio por poseer animales protegidos sin la documentación correspondiente, ahora que ya conoce su condena y que sabe que ha eludido la prisión está dando los siguientes pasos para empezar su nuevo proyecto.

Aunque recientemente su expareja Yuyee ha vuelto a hablar de él acusándole de acoso, lo cierto es que parece que el animalista está cerca de dejar atrás uno de los momentos más complicados como creador de contenido.

Para ello, no solo ha cambiado de país, sino también de continente, afirmando que ya sabe dónde va a comenzar de cero, y parece que no tardará mucho en hacerlo.

Frank Cuesta se muda a Australia

El animalista ha compartido en su canal de YouTube un vídeo directamente desde Australia para explicar el porqué de esta decisión y cuáles serán los pasos a seguir a corto plazo.

La cuenta de TikTok mastuerzosfamily ha recogido parte de las declaraciones en las que Frank explicaba por qué ha escogido Australia, empezando por desvelar que no contaba con marcharse al país de Oceanía tan pronto.

“Hay varios proyectos que tenemos pensados, y uno de ellos es aquí en Australia, con lo cual he aprovechado que he quedado libre de todos los cargos y tal, y nada, he cogido un avión y me he venido para acá para ya ir iniciando ese proyecto”, afirmó el streamer, dando a entender que este no será el único plan que va a llevar a cabo.

Lo cierto es que Frank no desveló de qué trata exactamente la idea que tiene en la cabeza, por lo que habrá que esperar un poco más para saberlo, pero sí aprovecho para reconocer que todo el proceso en Tailandia ha sido muy duro y que está seguro de que a muchos les ha sorprendido todo le ruido que se generó para acabar solo con una pena económica.