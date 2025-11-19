La franquicia de Sonic cancela oficialmente un importante lanzamiento de 2025

Los seguidores de Sonic acaban de recibir una noticia que nadie esperaba: Chasing Shadows, un lanzamiento muy esperado de la franquicia para este año, finalmente no se hará realidad. El equipo creativo del cómic dio la noticia en redes sociales, revelando que el spin-off lleva un tiempo cancelado. Eso sí, al parecer, nunca se había retirado oficialmente del calendario de lanzamientos.

El guionista Kiel Phegley fue quien dio la noticia a través de la red social de Bluesky, confirmando que Chasing Shadows no se publicará. Lo cierto es que la serie de cómics lleva más de un año retrasada, lo que generó una enorme preocupación entre los seguidores más cercanos de Sonic. Por desgracia, esta serie de cómics se unirá ahora a la lista de proyectos importantes que nunca se produjeron.

La cancelación inesperada de 'Chasing Shadows'

En este sentido, Chasing Shadows tenía previsto su lanzamiento a principios de 2025, pero los repetidos retrasos hicieron que se pospusiera un año entero. La última fecha de lanzamiento prevista era marzo de 2026, pero al preguntarle si seguía en pie, Kiel Phegley reveló que la colección no se publicará. Se intuye que se debe a problemas internos con SEGA, propietaria de Sonic, los que llevaron a la cancelación de Chasing Shadows.

"Lamento que no todos puedan ver al radical villano que habíamos creado", comentó Kiel Phegley en una publicación posterior. La verdad es que los seguidores de Sonic han estado esperando con ansias este momento tan importante para Shadow, pero la espera nunca terminó. Aun así, el guionista explicó que tiene más historias de Sonic en desarrollo en IDW, pero el futuro del personaje aún está por definirse.

Portada de Chasing Shadows #1

Pese a que su cancelación ya era un hecho, lo más sorprendente es que el anuncio de la cancelación oficial nunca terminó oficializándose. Esto plantea algunos interrogantes sobre la dirección creativa relacionada con los cómics de Sonic, que claramente representan una faceta más olvidada del personaje. Como bien sabrás, Sonic es conocido principalmente como videojuego, aparte de haber cosechado éxitos recientes en la gran pantalla.

En particular, Shadow se ha vuelto un personaje que es cada vez más popular en la franquicia. Es por eso que se sentía que Chasing Shadows debía ser un importante añadido en su trayectoria. Dicho esto, es justo decir que existe más detrás de este trágico destino, pero quizás nunca se sepa con certeza por qué la colección quedó fuera del plan coordinado entre SEGA e IDW.