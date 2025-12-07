Si te gustan las historias que desafían toda lógica, esta pesadilla existencial lleva el cine psicológico a otro nivel

El cine psicológico constantemente busca reinventarse explorando nuevos territorios y situaciones en las que el terror pueda apropiarse del espectador. Hace tiempo que ni los monstruos ni sobresaltos son el rostro del miedo, encontrando en las situaciones cotidianas el mejor lugar para generar incomodad. Dentro de ese contexto, hay una obra reciente que divide, fascina y desconcierta a partes iguales, una pesadilla que no sigue reglas y que lleva la experiencia cinematográfica a un extremo poco habitual.

Además de su atmósfera opresiva, destaca la manera en que juega con la ansiedad moderna, la culpa, la paranoia y la vulnerabilidad emocional. Es una historia que parece cambiar de forma constantemente, pasando de lo absurdo a lo terrorífico sin previo aviso. No todos conectan con ella, pero para quienes lo hacen se convierte en una experiencia imposible de olvidar.

Beau tiene miedo, un descenso al caos emocional de la mano de Ari Aster

Beau tiene miedo sigue a Beau, un hombre marcado por la presión familiar y la sensación constante de peligro. Cuando debe realizar un viaje que lo obliga a enfrentarse a todo aquello que siempre lo ha paralizado, su realidad comienza a desmoronarse. Lo que debería ser un recorrido simple para encontrarse con su madre se transforma en un laberinto extraño, surrealista y lleno de símbolos que parecen hablarle directamente al espectador.

Ari Aster, conocido por Midsommar y Hereditary, construye aquí su obra más ambiciosa y perturbadora como director. No pretende dar respuestas claras ni entregar un relato lineal; más bien presenta un rompecabezas emocional que se mueve entre el absurdo, el drama y el terror psicológico. Cada secuencia parece diseñada para aumentar la incomodidad y para sumergir al espectador en la misma angustia que siente su protagonista.

Con Joaquin Phoenix a la cabeza ofreciendo una gran interpretación, Beau tiene miedo se puede definir como una película extrema, pero también es una obra única, un experimento emocional que muy pocas películas actuales se atreven a intentar. Si buscas algo que descoloque, provoque y se quede contigo días después, ya puedes ver esta cinta gratis con tu suscripción en Prime Video.