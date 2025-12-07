Si te gustan las películas de culto, este clásico del terror ferroviario merece que lo redescubras

El ritmo de producción de películas de grandes presupuestos en los últimos años puede haber opacado por momentos las grandes joyas que ya existían en el cine antes de este siglo. Sin embargo, gracias a los servicios de streaming muchas obras de culto han encontrado una segunda vida en nuestros días. Este es el caso de esta pequeña rareza que mezcla terror, suspense y una atmósfera que ya no se hace.

Lo que más sorprende al ver esta película a día de hoy es su capacidad para generar inquietud sin necesidad de grandes efectos. Es una película hecha con ingenio, ideas y con un tono que marca el ritmo de la historia. Si creciste disfrutando de clásicos como Terror en el espacio o La cosa, esta joya comparte ese tono de terror físico y paranoico donde nadie sabe exactamente qué está ocurriendo, pero todos sienten que algo monstruoso viaja con ellos.

Horror Express, un viaje claustrofóbico que refleja el terror más clásico

Horror Express sigue la historia de un antropólogo británico que transporta un misterioso fósil humano a bordo del mítico tren Transiberiano. Sin embargo, lo que parecía un hallazgo científico se revela como algo mucho más peligroso cuando la criatura, o lo que sea que habita dentro del hallazgo, empieza a causar muertes inexplicables entre los pasajeros.

Ante la falta de efectos especiales sorprendentes y propios de la tecnología de hoy en día, la cinta sabe presentar de manera elegante lo sobrenatural para que coque con lo científico constantemente. Así el tren, estrecho y constante en su movimiento, se convierte en un escenario perfecto para un misterio que no deja respirar.

Más allá del terror, la película destaca por su mezcla de géneros: ciencia ficción pulp, horror clásico, aventuras ferroviarias y un toque de misterio sobrenatural que la hace completamente única. Horror Express es una de esas películas que recuerdan por qué el cine de culto sigue vivo, porque tiene personalidad, atmósfera y un encanto imposible de replicar hoy.

Si no la has visto, o si la viste hace décadas, ahora es el momento perfecto para redescubrirla con tu suscripción a Movistar Plus+.