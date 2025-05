Harry Potter estuvo a punto de tener el videojuego soñado por todos sus seguidores, pero nunca se hizo realidad

Uno de los grandes juegos que salió al mercado en los últimos años es Baldur's Gate III, la entrega de Larian Studios consiguió una gran infinidad de premios y valoraciones realmente positivas por los jugadores, por lo que es un gran ejemplo a seguir en el mundo de los RPG. Sin embargo, parece que Volition, creadores de Saints Row, querían hacer un juego de ese estilo con el universo de Harry Potter. Todo esto incluso antes de que la primera película se estrenase en las salas de cine de todo el mundo. Lamentablemente para los seguidores del mundo mágico, el proyecto nunca llegó a nada más.

Hasta ahora nunca se había conocido esta información, puesto que no se le había enseñado a nadie. Sin embargo, desde GamesRadar+ han compartido sus sensaciones después de que se le haya mostrado el material existente gracias a un tour que hicieron por el Strong National Museum of Play de Rochester, el cual está ubicado en Nueva York. Como es lógico, GamesRadar ha confirmado que no pueden compartir absolutamente nada, sin embargo, sí que han hablado un poco de ello. Si bien no hay mucho material al respecto, parece que este RPG podría haber sido el juego perfecto para los amantes de Harry Potter.

Hasta donde yo sé, esto nunca antes se ha visto por el público. Bueno, es más o menos un Harry y Hagrid en la era de PS1 deambulando por una pequeña ciudad despoblada e inacabada. Hicieron esto en el trascurso de, creo yo, un par de semanas.

Parece que finalmente, el trabajo que hay existente ha sido el mínimamente necesario para poder presentar el proyecto a los responsables. Como decimos, si el juego hubiese salido por aquella época como un título al más puro estilo Baldur's Gate, desde luego que hubiese sido una auténtica revolución.

La nueva serie de Harry Potter está en boca de todos

Si bien Hogwarts Legacy fue una entrega realmente querida por los jugadores de consola, los espectadores están esperando la llegada de nuevo material que pretende contar la historia de los libros sin dejar atrás ni el más mínimo detalle. Te hablamos de la serie creada por HBO, la cual cubrirá absolutamente todo lo que se puede ver en la obra de J. K. Rowling. Será una serie muy larga y pese a haber contado con diferentes polémicas, lo cierto es que la expectación es realmente grande, no hay duda de que es uno de los proyectos más grandes de los últimos años. Además, todo promete ser nuevo, salvo un actor que sí forma parte del elenco original de las películas.

Veremos cómo trata el tiempo a esta nueva serie de HBO, queda claro que Harry Potter cuenta con una gran cantidad de seguidores que esperan ver un producto prácticamente perfecto, sobre todo teniendo en cuenta que quiere adaptar todos los acontecimientos de las novelas. Prepárate para disfrutar de una producción realmente larga que puede durar muchos años, sin embargo, para aquellas personas que solamente disfrutaron de las películas, este proyecto es algo realmente interesante, ya que descubrirán muchos detalles que no se llevaron a la gran pantalla.