El terrorífico disfraz de IShowSpeed para este pasado Halloween

La fiesta de Halloween es una de las celebraciones que más se ha extendido por todo el mundo como si de una moda se tratase. No son pocas las personas que deciden tomarse el 31 de octubre como un desafío para dar miedo de verdad, y los creadores de contenido son los primeros en aceptar ese reto.

Uno de los mejores ejemplos ha sido el estadounidense IShowSpeed, que ha compartido en su cuenta un pequeño vídeo editado en el que mostró su apuesta para este año.

Lo cierto es que el resultado final de su maquillaje ha dejado a todos sin palabras, alabando la elección que Speed tomó para esta fecha.

Speed se disfraza de Flash Negro por Halloween

La cuenta de yb better ha sido la encargada de recoger este vídeo con la transición del streamer a su disfraz. Al principio le vemos a él con la cara despejada y bailando al ritmo de una canción que es la que marca el paso a su disfraz.

Con el cambio de voz en la pista, Speed aparece ya con una máscara que es la que realmente impresiona, porque el resto es simplemente unas mallas negras y pintura en su cuerpo que completan su disfraz de Flash Negro.

La imagen que dejó en el vídeo ya invitaba a pensar que se habría tenido que someter a horas de maquillaje para obtener ese resultado, algo que se entrevió en el vídeo que compartió como contenido relacionado en Halloween.

La máscara está formada por dos partes, el gorro que cubre la zona superior y una calavera que va por debajo. Además, para asegurarse de que ambas partes quedan bien unidas, se fijan a lo largo del cuello y zona superior del pecho de Speed, dotándole también de unos trapecios mucho más musculados.

Con esta ropa el estadounidense salió a la calle para desafiar a carreras a cualquiera que se encontrase, llegando a ser incluso derrotado.