De joya a desastre: la serie de ciencia ficción de Netflix que no sobrevivió a su éxito

Altered Carbon es una serie de ciencia ficción distópica que aborda de manera muy interesante el intercambio de cuerpos para alcanzar la inmortalidad. Una producción que también es un reflejo de nuestro tiempo, con temas que son de interés. Pero se esconde mucho más de lo que aparenta en su superficie, ya que es una serie sumamente compleja que requiere atención.

La producción de Netflix se desarrolla en un futuro lejano en el que la consciencia humana es capaz de cargarse en un disco que puede implantarse en cualquier cuerpo físico. En este contexto, Takeshi Kovacs es implantado en un nuevo cuerpo a petición de un multimillonario que lo necesita para resolver un misterioso caso de asesinato. Lo que sigue es un thriller de ciencia ficción con unos cuantos giros, que la segunda temporada no pudo evitar arruinar.

'Altered Carbon' fue un éxito de crítica y público

Aunque es cierto que muchas series de ciencia ficción con una primera temporada no logran este éxito en temporadas posteriores, Altered Carbon fue un completo fracaso en su segunda temporada. Es más que evidente que la serie habría funcionado como una miniserie independiente, pero se decidió estirar el chicle en una segunda temporada que no terminó de funcionar.

Con Ryker de vuelta en su cuerpo, Anthony Mackie asume el papel de Takeshi Kovacs. Si bien es cierto que el nuevo actor se convirtió en un excelente reemplazo, la trama y el guion de la segunda temporada no le hicieron justicia a una serie que prometía tanto. En este sentido, Altered Carbon abandonó ese tono característico de la primera temporada. Además, la mayoría de los personajes secundarios fueron reemplazados por otros que no eran igual de carismáticos.

Por extraño que parezca, es justamente en este tema donde el público y la crítica discrepan. La primera temporada tuvo una puntuación muy alta en Rotten Tomatoes, mientras que la crítica prefirió la segunda. La nueva tuvo aún más acción, pero sin la esencia de la primera. Lo cierto es que acabó sintiéndose como un espectáculo vacío sin mucho contenido. Después de eso, la serie fue cancelada.

El fracaso de la segunda temporada redujo drásticamente su puntuación en Rotten Tomatoes, haciéndola parecer menos impresionante de lo que en realidad fue. Si Altered Carbon se hubiera mantenido como una sola temporada, incluso sin un final tan redondo, podría haberse convertido en una serie de ciencia ficción imprescindible.