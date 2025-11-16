Es una joya oculta y está al nivel de ‘Interstellar’: un viaje espacial lleno de tensión y dilemas morales

Hablar de cine de ciencia ficción que explora los misterios del espacio y la fragilidad humana al mismo tiempo es sinónimo de hablar de Interstellar. Aunque la legendaria película se alza de manera indiscutible como el gran ejemplo a seguir en este terreno, lo cierto es que no es la única producción que ofrece la tensión propia del thriller con una reflexión profunda sobre la moral y las decisiones que definen nuestra humanidad.

Existe otra apuesta con una historia que transcurre en el espacio exterior y que no se trata de un viaje solo físico, sino también emocional, donde cada instante está cargado de incertidumbre y significado.

En un entorno hostil y aislado, los protagonistas de esta trama deben enfrentarse a desafíos que van mucho más allá de la mera supervivencia. Las decisiones que toman reflejan conflictos éticos que nos invitan a cuestionar qué estaríamos dispuestos a sacrificar cuando todo está en juego.

Polizón, un thriller espacial con alma humana

Polizón sigue a un grupo de astronautas que se dirige Marte cuando se dan cuenta de que hay un desconocido a bordo que está ocasionando daños. Sin escapatoria y sin la posibilidad de regresar a la Tierra por falta de combustible, los tripulantes deciden centrarse en eliminar a ese intruso sea como sea, cuestionando el valor de cada vida frente a la supervivencia colectiva.

Dirigida por Joe Penna, esta película destaca por su intensidad dramática y la profundidad de sus dilemas morales, acercándose más al thriller psicológico que a la aventura espacial tradicional. Una atmósfera que crece gracias a las interpretaciones de todo su elenco, que aportan una gran carga emocional a un guion que no da respiro y mantiene al espectador en tensión constante.

Disponible en Netflix, Polizón es una película que combina ciencia ficción y drama con una mirada madura sobre los sacrificios humanos en circunstancias extremas. Perfecta para quienes buscan un cine espacial que va más allá de los efectos visuales y se adentra en las complejidades de la condición humana.