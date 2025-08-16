Para mí, la mejor imitación de 'John Wick': una joya de acción no tan conocida que es irresistible en streaming

La franquicia de John Wick se ha convertido en una de las sagas de acción modernas con más seguimiento. Protagonizadas por Keanu Reeves, estas películas han tenido tanto éxito que Hollywood ha realizado varios filmes que siguen su fórmula de una manera muy similar. Lo más sorprendente es cómo intentan usar una premisa, personajes y ese estilo de acción que define a John Wick.

Aunque muchas han intentado imitarla, solo una lo ha logrado. Por otro lado, David Leitch y Chad Stahelski fueron los encargados de dirigir la primera película de John Wick. El primero fue un especialista que ayudó a impulsar la icónica franquicia desde sus inicios. Desde que rodó la película de 2014, David Leitch dirigió otras películas de acción y comedias, algunas de ellas con el potencial de John Wick.

El nuevo estándar del cine de acción

Como es lógico, ambos han visto crecida su influencia en la industria tras el rotundo éxito que fue la primera entrega. Mientras que el segundo dirigió las tres secuelas posteriores, el primero ha supervisado varias películas de acción bajo su sello de producción, 87North Productions. Muchas tienen un cierto parecido a John Wick, pero existe una que se ha convertido en la mejor imitación que ha dado pie a una franquicia propia.

Es evidente que Nobody tiene un parecido único con las películas de John Wick, pero sigue siendo una producción que sigue su propio camino. La película está protagonizada por Bob Odenkirk como Hutch Mansell, un hombre de familia que aparentemente solo quiere vivir una vida normal. Tras un robo en su casa, una serie de acontecimientos lo llevan a revelar su pasado como exasesino del gobierno.

Es justamente esto lo que lo sumerge en una batalla contra un sindicato de criminales ruso. La primera película de Nobody fue un éxito de crítica y taquilla, elogiada como una innovación en el género de acción. La película consiguió recaudar casi 58 millones de dólares con un presupuesto de 16 millones. Debido a este éxito, se dio luz verde a una secuela que ya puedes ver en los cines.

No existe mejor momento que este para ver esta película que dio tanto de qué hablar. Además, la tienes disponible en streaming como parte del catálogo de Movistar Plus+. Si bien es cierto que no es tan popular como la franquicia de Keanu Reeves, Nobody tiene la oportunidad de convertirse en una increíble saga de acción con un potencial inimaginable.