El mentor de James Bond en el cine: este actor de '007: First Light' puede participar en la franquicia

Pese a que es una de las sagas de espionaje más conocidas, el futuro de la franquicia James Bond sigue siendo una incógnita difícil de descifrar. Por ahora, el proceso de casting está paralizado a la espera de ir concretando el guión. También suenan los directores más talentosos para dirigir la próxima entrega, pero nada hay confirmado todavía.

En medio de la sucesión de rumores que no termina, una figura clave de 007 First Light está interesada en unirse a la franquicia de acción real. El lanzamiento de este videojuego está previsto para 2026, y aunque no se ha confirmado si tendrá relevancia contextual para Bond 26, el proyecto supone una oportunidad ideal para impulsar la franquicia que abandera Amazon.

'007: First Light' es el nuevo videojuego de James Bond

En una entrevista con ScreenRant, Lennie James comentó la posibilidad de que su personaje en 007 First Light pase del videojuego al cine. Y podría ser un añadido interesante en la franquicia cinematográfica. El icónico actor conocido por el papel de Morgan Jones en The Walking Dead interpretará a John Greenway, el mentor de James Bond. Este es un personaje que aún no se ha visto en las versiones modernas de las películas.

Esto fue lo que dijo al respecto:

"Siempre me interesan los buenos papeles, sin importar el género ni el momento. Y soy inglés, así que la idea de participar en algo de James Bond sería genial. Disfruté mucho haciendo el videojuego y actuando en esas escenas con Patty Gibson, quien interpretó al espía. Estoy seguro de que van a idear muchas versiones de James Bond, así que esperaremos a ver qué pasa".

Aunque es cierto que Lennie James no confirma nada en sus comentarios, su deseo de involucrarse en la nueva película de James Bond es algo positivo. Lo cierto es que Bond 26 está tardando más de lo previsto en despegar, ya que el estudio está preocupado en buscar al elenco y equipo adecuados. Sin embargo, el hecho de que un actor de James Bond esté interesado en seguir participando en la franquicia es un paso más en la dirección correcta.

Además, la idea de incorporar a personajes como John Greenway podría ser crucial para que la nueva película se sienta fresca. Esto daría al icónico espía una dinámica única que nunca antes se había visto en la gran pantalla. Lo que pase a partir de aquí es un misterio, así que solo queda esperar y ver qué pasa en la franquicia protagonizada por 007.