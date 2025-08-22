El personaje de Sigourney Weaver en 'Star Wars' es la pieza perfecta que Lucasfilm estaba buscando

Los detalles sobre el personaje de Sigourney Weaver y el rol que podría ocupar en The Mandalorian & Grogu siguen siendo limitados. Sin embargo, lo que la actriz ha compartido revela que está aprovechando el potencial perdido de Poe Dameron, el personaje que interpretó Oscar Isaac. Se ha confirmado que Sigourney Weaver se suma a Star Wars en la próxima película de la franquicia, una continuación de la exitosa serie de The Mandalorian.

El personaje al que dará vida es la Coronel Ward, quien está asociada con la Nueva República en un rol de liderazgo, pero poca información se conoce sobre este personaje. Sin embargo, Sigourney Weaver ha revelado ciertos detalles que sugieren que podría tener el tipo de arco argumental que Poe Dameron estuvo destinado a tener.

Sigourney Weaver se une a 'Star Wars'

Al hablar sobre su personaje en la Star Wars Celebration Japan, Sigourney Weaver reveló que su personaje había ascendido de rango, pasando de piloto de la Rebelión a encargarse de supervisar la actividad imperial. Según ella, la Coronel Ward es una jefa muy dura.

Soy una piloto que forma parte la Rebelión. Mi trabajo está en algún lugar del Borde Exterior, simplemente protegiendo a la Nueva República de toda la escoria que ha logrado colarse allí", explicaba la actriz. "Para eso, necesito a alguien como el mandaloriano. Espero ser una jefa muy dura. Tengo que cumplir con mi tarea".

La revelación de este arco resulta de lo más interesante en la franquicia. Esto se debe a que muchos seguidores de Star Wars llevan mucho tiempo fascinados por los pilotos del Ala-X. La idea de que un piloto ascienda de rango a una posición de liderazgo resulta de lo más atractiva. Además, es algo que también vimos con Hera Syndulla en Star Wars Rebels con sutiles diferencias.

Por otro lado, Poe Dameron estaba destinado a ser el piloto convertido en líder de la trilogía de secuelas de Star Wars. Si bien sigue siendo un personaje muy querido, también fue víctima de un potencial muy desaprovechado. En El ascenso de Skywalker, la franquicia mostró cómo se le impuso el liderazgo total. Fue una decisión algo apresurada, ya que nunca hubo la oportunidad de verlo realmente ganarse ese puesto de mando. The Mandalorian & Grogu se estrenará en los cines el 22 de mayo de 2026.