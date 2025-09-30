PlayStation lanza unas nuevas zapatillas Reebok para celebrar su 30 aniversario

PlayStation está ampliando la celebración de su 30º aniversario con una serie de anuncios especiales y lanzamientos de merchandising de alto perfil, siendo el más reciente una colaboración para lanzar unas zapatillas temáticas que apelan directamente a la nostalgia de los jugadores. Este tipo de estrategia subraya la importancia de la marca como ícono cultural más allá del ámbito de los videojuegos.

El anuncio, que se suma a otras iniciativas conmemorativas lanzadas a lo largo del año, se centra en un producto diseñado para evocar la estética y el espíritu del hardware original. Las zapatillas en colaboración con Reebok destacan por integrar elementos de diseño del PlayStation 1 (PS1), la consola que definió el liderazgo de Sony en la industria a mediados de los años noventa, convirtiéndose en uno de los grandes referentes en el sector del videojuego y contando con lanzamientos que han llegado a ser leyenda en la actualidad.

Un diseño que conmemora el lanzamiento de la primera PlayStation en 1995

La característica principal de las zapatillas es su diseño, que incorpora la paleta de colores gris clásica de la PS1, junto con los cuatro icónicos símbolos de los botones del mando DualShock: el círculo, el cuadrado, el triángulo y la cruz. Estos elementos no solo rinden homenaje a la consola, sino que convierten el calzado en una pieza de coleccionista.

Esta alianza para crear artículos de moda de alta gama con diseños de videojuegos es una práctica cada vez más común en la industria. PlayStation busca capitalizar la fuerte conexión emocional que los fans tienen con su consola de origen, ofreciendo un producto de estilo de vida que se sitúa en la intersección entre la moda urbana y la cultura gamer. El lanzamiento de estas zapatillas se interpreta como un claro guiño a la lealtad de la comunidad y un recordatorio de la profunda historia de la marca a lo largo de sus tres décadas de existencia.

El anuncio ha sido recibido con gran expectación, demostrando que los seguidores valoran los homenajes físicos y tangibles tanto como las novedades en hardware o software. PlayStation lleva unos meses celebrando este 30 aniversario por todo lo alto y este gesto es solo una prueba más del enorme cariño con el que están tratando su legendario legado.