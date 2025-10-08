Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: vota al mejor juego del año

El próximo día 30 de octubre tienes una gran cita para conocer a los mejores videojuegos de 2025 en la gala de Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, donde gracias a nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair seleccionaremos los títulos y periféricos más importantes de este año 2025 a través de 18 categorías diferentes. La más destacada es dar a conocer el Mejor Juego del Año, sin embargo, para eso necesitamos votaciones, así que presta atención, porque esto te interesa.

En los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion queremos contar con tu opinión en una de las categorías más importantes del mundo de los videojuegos. El premio a Mejor Juego del Año siempre es un gran reconocimiento para los diferentes estudios que desarrollan sus títulos con la mejor intención posibles. Este 2025 ha estado lleno de grandes joyas y por supuesto, tus votos marcarán la diferencia. Hoy te traemos 10 opciones para que puedas elegir con cabeza cuál es tu favorito, todos ellos han tenido un recibimiento general muy bueno y han sido realmente esperados por millones de jugadores y sí, ahora es tu turno.

Vota por tu juego favorito para que se convierta en el mejor del año 2025

Hollow Knight: Silksong

Desde luego, la entrega de Team Cherry ha sido uno de los juegos más esperados del año. La primera parte de esta aventura logró cautivar a millones de jugadores y Hollow Knight: Silksong tenía un objetivo muy claro: mejorar a su antecesor. Según parece, ha conseguido su objetivo gracias a su jugabilidad, las nuevas habilidades y su combate exigente.

Hades II

La historia de Zagreo fue toda una sorpresa en su lanzamiento. Supergiant Games logró hacer un juego que ofrecía una historia cautivadora y sobre todo, una jugabilidad única que logró enamorar a todos. El roguelite revivió gracias a este título y ahora, Hades II viene a ofrecer mucho más material del que puedes imaginar. Si bien lleva un tiempo en acceso anticipado, el juego ya se ha lanzado de forma oficial en Nintendo Switch y PC. Dentro de un tiempo llegará en su versión final al resto de plataformas.

Donkey Kong: Bananza

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 fue uno de los grandes eventos del año, sin embargo, en esta ocasión no venimos a galardonar consolas, sino videojuegos. Por supuesto, Donkey Kong: Bananza no podía faltar en la lista, ya que trae de vuelta a uno de los personajes más queridos de Nintendo en un juego que ha logrado llamar la atención gracias a su jugabilidad y a su increíble mundo.

Death Stranding 2: On the Beach

Hideo Kojima se ha convertido en uno de los directores más queridos del mundo de los videojuegos. Sus múltiples proyectos se han vuelto iconos que nadie puede dejar pasar por alto y lógicamente, Death Stranding 2: On the Beach es uno de ellos. El juego está protagonizado por Norman Reedus, actor que da vida a Daryl en The Walking Dead y en su momento fue uno de los grandes reclamos de este año 2025.

Monster Hunter Wilds

La gran saga de Capcom ha vuelto con una entrega que maravilló a los jugadores. Lo más destacado, además de ofrecer una jugabilidad realmente limpia y una historia maravillosa, son las facilidades que ofrece para los nuevos jugadores. Monster Hunter Wilds es perfecto para los más veteranos y también para los jugadores que llegan nuevos a la franquicia. Sin duda, un juego que no te puedes perder si eres un amante de este género.

Clair Obscur: Expedition 33

Qué decir de Clair Obscur: Expedition 33... Fue una de las grandes sorpresas del 2025 y sin lugar a duda, el juego que mejores valoraciones ha conseguido a lo largo de los últimos años. Su jugabilidad dinámica por turnos y en tiempo real ha logrado abrirse paso entre públicos diferentes y, sobre todo, su calidad gráfica y su maravillosa historia son las piezas clave del éxito. Hacía tiempo que los jugadores no vivían una aventura de esta calidad y eso se ha dejado ver en las opiniones de la gente.

Ghost of Yotei

Sucker Punch logró un éxito rotundo con Ghost of Tsushima y ahora, Atsu llega con ganas de venganza en esta nueva entrega. Ghost of Yotei era la entrega más esperada por los jugadores de PS5 durante este año y después de ver su lanzamiento y las impresiones de los usuarios, es evidente que no ha defraudado en absoluto. Los icónicos paisajes de Japón y los nuevos toques en su jugabilidad han hecho que sea firme candidato a ser el Mejor Juego del Año.

Mario Kart World

Si hablamos de consolas de Nintendo, no puede faltar un juego de Mario Kart. Con la primera Switch llegó Mario Kart 8 Deluxe, el cual ahora sigue siendo muy jugado y por supuesto, con Nintendo Switch 2, es la hora de Mario Kart World. Como suele ocurrir con estas entregas, el juego es pura diversión, sin embargo, este título trae mucho más, ya que cambió por completo la jugabilidad e incluso ofrece un modo de mundo abierto que no te puedes perder. Traer todas esas novedades y mantener su esencia han hecho que Mario Kart World sea uno de los más queridos del año.

Silent Hill f

Vuelve una de las sagas de terror más queridas e inquietantes de los videojuegos. Capcom vuelve a la carga con Silent Hill f, en donde han querido hacer un título realmente espeluznante. El juego ofrece una historia intrigante que ha logrado asustar a más de uno y eso en conjunto con su jugabilidad, lo convierten en un indispensable. A mayores, Silent Hill f se puede jugar varias veces para descubrir todos los finales que ofrece el juego.

Kingdom Come Deliverance II

Kingdom Come Deliverance II viene a mejorar en absolutamente todo a su antecesor. El juego de Warhorse Studios ha logrado ofrecer un mundo medieval único gracias a su fiel representación. Disfruta de combates increíbles, toma de decisiones que afectarán a tu historia y decide tu propio camino. Puedes ser quien quieras ser, eso sí, todo afecta a la jugabilidad, así que disfruta y piérdete en su amplio universo en donde todo es posible.

Como puedes ver, las diez entregas que te mostramos hoy son realmente increíbles y por supuesto, todas se merecen llevarse el premio. La elección ha sido complicada, puesto que otros muchos juegos se han quedado fuera y sin embargo, siguen siendo auténticas joyas que no te puedes perder. Si quieres participar en la gala y poner tu granito de arena, no dudes en votar por tu favorito para que así pueda llevarse el máximo premio del evento.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Si quieres conocer cuál va a ser el Mejor Juego del año 2025 en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, tienes que saber que se hará una gala presencial con todos los miembros del sector que quieran acompañarnos en este gran evento.