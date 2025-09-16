PS6 podría tomar una polémica medida que afectaría a millones de jugadores

Recientemente, salió a la luz la posibilidad de que Sony incorpore una unidad de disco desmontable en la próxima PS6, lo que permitiría a los usuarios seguir usando/distribuyendo juegos en formato físico. Este rumor se apoya en la idea de satisfacer a quienes aún prefieren los discos, y se dice que la actual PS5 está alcanzando sus objetivos internos relacionados con las ventas físicas.

Sin embargo, un nuevo informe financiero de Sony sugiere que esta idea podría enfrentarse a una realidad mucho más fría: las ventas de software físico han estado cayendo de forma marcada. Según el Informe Corporativo de Sony de 2025, los juegos físicos ya representan solo el 3% de los ingresos por software y servicios de red de la compañía. Esto supone la mitad de lo que representaban en 2020, cuando constituían aproximadamente el 6%.

PS6 podría ser la primera consola de Sony puramente digital

Esta tendencia plantea dudas sobre la viabilidad de incorporar un lector físico en PS6: si las ventas físicas continúan disminuyendo, puede que no sea rentable mantener dicha unidad, incluso si es desmontable. El rumor de Insider Gaming de que PS6 tendría esta unidad independiente fue bien recibido por aficionados que desean compatibilidad física, pero los datos financieros parecen contradecir esa expectativa. También se señala que Sony mostró interés en alejarse cada vez más de un modelo centrado exclusivamente en hardware, y apostar por plataformas, comunidades y modelos de servicio (suscripciones, digitales, etc.).

De esta manera, aunque hay informes e rumores de que Sony podría ofrecer un lector de discos desmontable en PS6, la caída constante de las ventas físicas de juegos sugiere que quizá no sea una apuesta segura. Si la tendencia continúa, Sony podría cambiar de estrategia en favor de lo digital, las suscripciones y las plataformas, dejando el formato físico como algo cada vez más marginal.