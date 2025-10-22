"PS6 no puede hacer lo mismo de siempre": estos son los consejos del ex jefe de PlayStation para la próxima consola

Con las filtraciones apuntando a un posible lanzamiento en 2027, PlayStation 6 comienza a generar cada vez más expectativas. Aunque Sony no ha confirmado nada oficialmente, los rumores señalan que el diseño y las especificaciones del sistema ya estarían prácticamente cerrados. Sin embargo, más allá de la potencia o el hardware, una figura clave del pasado de la compañía ha querido centrar el debate en otro punto: la innovación real que debería acompañar a la próxima generación.

El ex presidente de SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, ha compartido su visión sobre el futuro de la consola en el pódcast Friends Per Second. A su juicio, PlayStation no puede limitarse a ofrecer solo una mejora gráfica como principal argumento de venta, ya que el salto visual entre generaciones ha dejado de ser tan evidente para la mayoría de los jugadores.

Yoshida pide a Sony que apueste por algo “disruptivo”

“Los gráficos han alcanzado un nivel tan alto que, incluso para mí, resulta difícil notar diferencias en aspectos como el ray tracing o la tasa de fotogramas si no veo una comparativa directa”, explica Yoshida. “No pueden seguir haciendo lo de siempre: aumentar la potencia gráfica. Eso solo atraería a una parte del público, no a todos los jugadores”.

El veterano ejecutivo considera que PS5 marcó un antes y un después en la experiencia de juego, especialmente gracias a su SSD, que define como “casi un milagro” por su impacto en los tiempos de carga y la fluidez general del sistema. Aun así, cree que PS6necesita ir más allá del rendimiento técnico y ofrecer innovaciones que redefinan la manera de jugar.

También destacó la llegada de una nueva generación de líderes a PlayStation, como el actual CEO Hideaki Nishino y el responsable de estudios Hermen Hulst, a quienes ve capaces de impulsar ideas más arriesgadas y creativas. “Son mucho más jóvenes y pueden hacer algo disruptivo, en lugar de seguir el mismo camino de siempre”, comentó.