PS6 ya habría desvelado cuándo iniciará su producción

Rumores cada vez más sólidos apuntan a que PS6 ya tiene una fecha estimada para el inicio de su producción. Según ha revelado el reputado filtrador Moore’s Law is Dead, Sony comenzaría a fabricar su próxima consola entre principios y mediados de 2027, un periodo que encajaría con la cadencia tradicional que la compañía ha seguido durante las últimas generaciones. El informante asegura haber tenido acceso a documentación interna que detalla una planificación ya en marcha, lo que indicaría que el desarrollo de hardware se encuentra en una fase avanzada.

El calendario filtrado tiene sentido si se observa la historia reciente de la marca. Entre PS4 y PS5 transcurrieron aproximadamente siete años, un ciclo que Sony parece decidida a repetir. De confirmarse los datos, PS6 llegaría al mercado a finales de 2027 o en algún punto de 2028, coincidiendo con el momento en que PS5 alcanzaría su madurez comercial. Este marco temporal permitiría una transición natural entre generaciones, algo que la compañía siempre ha manejado con precisión.

Todo apunta a una nueva generación de PlayStation en 2027

Moore’s Law is Dead, sin embargo, advierte que las fechas podrían variar por factores externos, como la disponibilidad de componentes, la evolución de la economía global o los posibles reajustes internos derivados de la estrategia de Sony. Tras los problemas de abastecimiento que afectaron al lanzamiento de PS5, el fabricante estaría tomando medidas para asegurar una producción inicial más estable y con un mayor volumen de unidades.

Mientras tanto, la comunidad ya especula sobre lo que supondrá la llegada de PS6. Se espera un salto técnico considerable, con mejoras notables en potencia gráfica, inteligencia artificial y tiempos de carga, impulsadas por una nueva arquitectura de procesador desarrollada junto a AMD. Aunque Sony no ha confirmado oficialmente ningún detalle, las filtraciones apuntan a que 2027 será un año clave para el futuro de la marca. Si los planes se mantienen, PS6 representará el siguiente paso natural en la evolución de la consola más icónica del ecosistema PlayStation, marcando el inicio de una nueva era para el entretenimiento digital.